نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق قنوات المغامرة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك اقوى القنوات الشيقة لمحتوى فريد ومتميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تجد أن هناك كثير من المواطنين في أبو ظبي يقوموا بالبحث عن تردد تلك القناة، وتحديدًا بعد دخول الإجازة الخاصة بنهاية الأسبوع، ويرجع اهتمامهم الشديد بتلك القناة هو تواجد البرامج الثقافية وكذلك الأفلام الوثائقية سواء كانت التاريخية أو حتى العلمية وأيضًا الحضارات الغربية التي تقوم القناة بنقلها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

في السطور الآتية نوضح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية سواء كانت النايل سات أو حتى العرب سات وذلك يكون بجودة الـ HD وهنا نوضح على النايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: يكون أفقي.

أما معدل الترميز: 30000.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وجودة القناة: HD.

أما عن ساعة العرض: فتكون 24 ساعة.

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على عربسات؟

في تلك الفقرة نوضح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على عربسات:

التردد: 11804.

بينما الترميز: 27500.

والاستقطاب: أفقي H.

والتصحيح يكون 3/4 أو يكون Auto.

جودة: تكون HD.

ساعة العرض: فهي 24 ساعة.

تعرف على خطوات تركيب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

كما يتم تركيب تردد القناة من خلال النقاط التالية:

يستخدم الريموت أو يتم النقر على Menu وهي القائمة.

سوف تظهر لك قائمة بها كثير من الاختيارات واختر منها التركيب أو Options.

الذهاب على خانة تثبيت.

ويتم تحديد القمر الصناعي ويكون نايل سات.

ومن ثم قم بكتابة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

وحدد الاستقطاب ويكون أفقي.

يتم كتابة معدل الترميز وهو 27500.

والذهاب على خانة Ok.

انتظر لبعض الوقت وسوف تظهر القناة أمامك.

نبذة مختصرة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

قيل إن قناة ناشيونال جيوغرافيك تم إطلاقها في سنة 2009 حيث تعتبر من القنوات الأولي الوثائقية التي أصبحت متخصصة في البث مجاني بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض على مدار الساعة وهذا يكون باللغة العربية، كما تقوم بتناول برامج تليفزيونية خاصة بالحياة البرية وأيضًا العلوم وكذلك التكنولوجيا، الهندسة، السفر وما إلى ذلك.

والجدير بالذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد أحد القنوات التي تقوم بنشر محتويات مخصصة بعالم الحيوانات بالحياة البرية، وهذا لأنها تقوم بنشر مقاطع الفيديو التي تكون تم تصويرها بالغابات، ومنها مطاردة الأسود للغزلان وكذلك الضباع وأيضًا النمور، وهذا الأمر دفع كثير من الأشخاص إلى مشاهدة تلك القناة من كافة البلدان العربية لهذا قمنا بتوضيح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.