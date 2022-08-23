أكواد لعبة فري فاير free fire غير مستعملة 2022 موقع استبدال الكود Garena

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عمر شويل - جدة يحتاج اللاعبين في أي مرحلة من مراحل اللعب إلى أكواد لعبة فري فاير free fire، وذلك يرجع إلى أهمية هذه الاكواد التي تمكن اللاعب من البقاء في اللعبة لمدة أطول عن طريق الانتقال إلى المراحل والمستويات المتتالية في اللعبة بسلاسة، حيث تمنح الكودات شخصية قوية للاعب تعينه على تخطي المصاعب والتغلب على كافة ما يقابله من معوقات في أثناء اللعب، فضلا عن تمكين اللاعب من الحصول على مقاتلات مجانية في هذه اللعبة القتالية.

أكواد لعبة فري فاير free fire

تعتبر أكواد لعبة فري فاير من أهم الأشياء التي يرغب اللاعب في اقتنائها منذ أن اشتهرت هذه اللعبة حول العالم وخاصة بين الشعوب العربية بشكل كبير، إذ بواسطة تلك الكودات التي يجب أن يحرص اللاعب على اختيار الاكواد الصالحة للاستعمال منها والغير منتهية الصلاحية من اجل الاستبدال والحصول الفوري على ما تحمله من جوائز وهدايا مثل الفاير باس والسكنات والرقصات، وغير هذا من الملابس والذخائر المدمرة، والدخول بقوة إلى متجر اللعبة.

أكواد سكنات لعبة فري فاير

عدد من أكواد free fire الصالحة للاستبدال للجميع،

كود النار فري فاير: X90B ISD6 WSFW.

وكود المتمردين: KPHU 7KHD RLKW.

كذلك كود إلغاء الحظر باللعبة: HGKA SSLU EPVS.

أما الكود سيد العقول: RP4T XG29 EXSJ.

بينما سكار تيتان بالكود: D4G1 D33S D5D4.

أكواد رقصات فري فاير

الرقصات في لعبة فري فاير تمنح اللاعب المزيد من العواطف والرفاهية التي تعمل بصدد استمرار اللعب بجاذبية أكثر، وهذه الرقصات لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق استرداد الاكواد الخاصة بها

رقصة القلب ZIKS IED6 43S1.

أما رقصة الكرسي الكود Y7KS 1ER6 23H1.

وأيضًا رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1.

موقع استبدال الكود free fire

من اجل استرداد الاكواد والفوز بالجوائز المقررة لأي منها لابد للاعب الدخول أولا في موقع جارينا Garena الرسمي والتسجيل فيه عبر الفيس بوك أو الأيدي، وبعد إنهاء عمليات التسجيل يجب الأتي: