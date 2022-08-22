تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات لمتابعة اجمل اناشيد وبرامج الاطفال

ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ مؤخرا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وذلك حيث اعلنت ادارة قناة طيور الجنة عن البدء في تحديث تردد القناة بهدف زيادة جودة المحتوي المعروض عبر شاشتها وتطوير محتواها ليتم عرضه علي مدار ال 24 ساعة يوميا بدون اي انقطاع، وجدير بالذكر ان القناة متخصصة في محتوي الاطفال وتعتبر واحدة من اشهر القنوات الفضائية المتخصصة بهذا المحتوي في الشرق الاوسط، حيث تتميز ببرامجها المتميزة والفقرات التعليمية والاغاني التي تقوم بعرضها بشكل مسلي وممتع للاطفال، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية تردد القناة الجديد وكيفية التثبيت علي اجهزة الريسيفر بكل سهولة ويسر.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من افضل القنوات المتخصصة في تقديم محتوي الأطفال، وقد بدات في تقديم محتواها للمرة الاولي فى عام 2008 ومؤسس القناة هو الدكتور خالد مقداد، وتعمل القناة علي تقديم العديد من الأغانى والأناشيد التى تخاطب الطفل بطريقة شيقه وتحرص علي تعليم الاطفال القيم الأخلاقية واحترام الأخر والكبير والعديد من القيم العظيمة والتقاليد العربية، ومن أهم مميزاتها ان القناة تقوم بنشر الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل والاطفال، حيث يعمل في القناة الدكتور خالد مقداد وعائلتة “عصومى ووليد وجنا وجاد وأياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم وبعض أصدقائهم وأفراد عائلتهم الكبيرة” وفي الاونة الاخيرة انضمت لهم نور زوجة الوليد حتى تضيف مزيد من الجو الاسري المميز، وتستمر القناة في عرض محتواها وتقديم افضل البرامج للاطفال منها البرامج التي تقوم باكتشاف مواهب الاطفال ومنها البرامج التعليمية وغيرها، ولذلك سنقدم لكم في الفقرة التالية تردد القناة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تقوم قناة طيور الجنة بتقديم محتوي مناسب للاطفال حتي عمر ال 13 عاما وتساعدهم علي تنمية افكارهم واكتشاف مواهبهم والابداع ، ويمكنكم الان الاستمتاع ببرامج الاطفال والاغاني والاناشيد عبر قناة طيور الجنة عن طريق تثبيت التردد الاتي علي اجهزة الريسيفر الخاصة بكم تابعو: