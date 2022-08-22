أهم مميزات تحديث لعبة كرة القدم إي فوتبول 2022 الموسم الثاني

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي سوف تأخذك إلى رحلة عظيمة في وقت قصير وبصورة مجانية بالكامل، حيث انه عند تحميلك لعبة أي فوتبول فانه سوف تضمن تواجدك في أكبر الملاعب الموجودة في العالم حيث أن هذه اللعبة تهيئ لك المباريات، كما أنه يمكنك أضافه ملف تعليق ويمكنك إضافة واختيار معلقك العربي المفضل لديك واختيار كل الفرق المنافسة لك ولهذا السبب يختارها العديد من المستخدمين.

مميزات لعبة كرة القدم إي فوتبول 2022 الموسم الثاني

وبعد التحديثات الكبيرة في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من المميزات التي تكون موجودة في هذه اللعبة:

أن رسوم الجرافيك تكون اكثر من رائعه ويكون الجرافيك محاكي للحقيقة ويوجد به العديد من الأصوات.

كما انه يمكنك بكل سهولة تضيف اللاعبين والفرق والملاعب الجديدة في عالم كرة القدم.

في هذه اللعبة يتم تجسيد كل اللاعبين بصورة حقيقية وردود أفعالهم.

يمكنك أن تشارك في هذه اللعبة بأفضل اللاعبين في العالم مثل اللاعب كريستيانو رونالدو ونيمار وميسي ومحمد صلاح وغيرهم من اللاعبين الآخرين.

كما يمكنك أن تشارك في هذه اللعبة مع أصدقاءك.

أهم التحسينات جديدة في لعبة كرة القدم بيس