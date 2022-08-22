سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 اقوي هاتف وكاميرا تخطف القلوب شبح السامسونج

بعد البحث المستمر عن الهاتف الذي يحوي مميزات كثيرة تجعله دائما المفضل لدى الجميع، لذلك وجدنا هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 حيث أنه نال شعبية كبيرة في الفترة الماضية بسبب المزايا التي يمتلكها ومن ضمنها أنه مقاوم للغبار والماء مما يجعله آمن من استخدام الأطفال، كما أنه يحتوي على شبكة 5G والتي تجدها في باقي الهواتف لذا سوف نتحدث عن المعلومات التي تخص الهاتف وقد تهم الجميع.

مواصفات الهاتف

مواصفات الهاتف والتي تضم الشاشة والعتاد ونظام التشغيل والعديد من التفاصيل التي تخص الهاتف، سنذكرها خلال تلك الفقرة:

نظام التشغيل لهذا الهاتف هو Android 13.

تأتي شبكة 3G بدقة 42 ميجابايت أما شبكة 4G تصل إلى 3 جيجابايت وشبكة 5G قد تصل إلى 10 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على طبقة حماية في الزجاج تجعل من الصعب كسره.

يحتوي الهاتف على 1750 شمعة مما يجعل درجة السطوع عالية للغاية.

دقة التصنيع للهاتف هو 4 نانومتر أما المعالج هو ثماني النواة.

يدعم الهاتف الشحن السريع والذي يأتي بقوة 67 واط.

لا تحتوي الكاميرا على فلاش، لكن الكاميرا فإنها تمتاز بدقة تصوير وتركيز تلقائي كما أنه يمتلك إشارة للالتقاط.

يمتلك الهاتف الكثير من المستشعرات من ضمنها مستشعر التقارب والبوصلة والتسارع.

سعر الهاتف في أنحاء البلاد

أكثر ما يتم السؤال عنه هو سعر الهاتف في مصر والمغرب والسعودية وأيضا سعر الهاتف بالدولار الأمريكي، لذا اتبعوا الآتي: