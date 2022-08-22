نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث من كودات ببجي موبايل 2022 اكواد استرداد ببجي غير مستعملة تعمل 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث وأفضل اكواد لعبة ببجي 2022 المقدمة من موقع Midasbuy الرسمي وأخر تحديث من كودات ببجي موبايل الغير مستعملة للحصول علي الكثير من المكافئات والهدايا الصالحة لجميع اللاعبين، أكواد PUBG Mobile يبحث عنها محبي ومستخدمي هذه اللعبة بشكل مستمر وكبير، وذلك يرجع لأنها تعد من أهم الأدوات التي يتعامل من خلالها اللاعب داخل اللعبة وأثناء المعركة، والتي أيضا من خلالها يتم شراء الأدوات المساعدة له في اللعبة سواء أسلحة للقتال حديثة أو ملابس أسطورية مميزة أو رقصات وسكنات، وغيرها من العناصر التي تساهم في تطور مستوى اللاعبين في المنافسة بين الفرق داخل هذه اللعبة.

كودات ببجي

يعد طرح كودات ببجي موبايل من أهم العناصر التي تقدمها الشركة المنتجة للاعبين والتي تقوم بطرحها من خلال موقعها الرسمي والوحيد وهو موقع Midasbuy التي يقوم بتقديم الأكواد الحديثة كل فترة وأيضا من خلاله نقوم بالشحن والحصول علي شدات ببجي، وهذه الأشياء والمميزات تكون من أجل إضفاء المزيد من المتعة والإثارة داخل اللعبة نفسها واستمتاع اللاعب بها، لذا يهتم اللاعبين بشكل مستمر بالحصول على هذه الأكواد وخاصة الغير مستعملة وصالحة التي يقوم من خلالها أن يتمكنوا من نيل الهدايا والمكافآت والكثير من الشدات أيضا وغيرها من العناصر الهامة التي تساعدهم في اللعبة والصعود الي المراحل الأعلى.

اكواد استرداد ببجي 2022

إليكم مجموعة من أحدث استرداد اكواد ببجي موبايل 2022 التي تمنحك العديد من الهدايا والجوائز وهي كالآتي:

كود TITANSLASTSTAND.

ثم كود BCCQZCZSV7.

من ثم كود BDFOZBZBAT.

كود BCAHZBIZ8.

ثم كود BAPPZCZTUH.

من ثم كود BCAHZMZ64EC.

اكواد استرداد ببجي Midasbuy

يعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي للعبة حيث يمكنك من خلاله استرداد أكواد ببجي ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي وهو Midasbuy.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما يمكنك الدخول على الموقع من خلال حسابك الشخصي على تطبيق الفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك يتم إدخال كود ببجي الذي تود استبداله في الخانة المخصصة.

ثم قم بالضغط على أيقونة استرداد ومن ثم يتم إرسال الهدايا الموجودة بهذا الكود عبر حساب اللاعب.

رمز استرداد كودات UC ببجي

تعد لعبة ببجي من الألعاب التي تُصنف ضمن ألعاب البقاء كما أن اللاعب داخل PUBG Mobile يتسنى عليه الحفاظ على حياته حتى النهاية للفوز،ويصل اللاعب إلى هذا الغرض من خلال استخدام الأسلحة والذخائر والمعدات بأسلوب متميز، وذلك حتى يتمكن من مواجهة المنافسين في اللعبة وقتلهم ليظل هو على قيد الحياة، وأيضا من ضمن تلك الأشياء التي تساعده هي الأكواد وخاصة استرداد شدات ببجي UC وهي تتمثل في الأكواد التالية: