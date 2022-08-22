نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر و مواصفات سامسونج جالاكسي أس 23 الترا لا تقارن بأي تليفون أخر Samsung Galaxy S23 Ultra في المقال التالي
في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من من الهواتف التي تتميز بالعديد من الأشياء التي تجعله الأفضل، ومن ضمن تلك الهواتف هو سامسونج جلاكسي اس 23 حيث يمتلك الهاتف مميزات رائعة نود أن نذكرها في هذا المقال حتى يكون لديكم خلفية عن الهاتف ومواصفاته الداخلية والخارجية التي جعلت الجميع يفكر في شرائه، لذا عليكم متابعة ما سيتم ذكره خلال السطور الآتية.
مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23
العديد من المواصفات يمتلكها هذا التطبيق لذا نود أن نذكرها لكم حتى نوافيكم بجميع المعلومات التي تدور حوله:
- الهاتف مصنوع من الزجاج لكن تأتى الجوانب مصنوعة من الألومنيوم.
- يمتلك الهاتف بطارية بسعة 5000 أمبير كما أنها تدعم الشحن السريع وتأتي وصلة الشحن من نوع C.
- وزن الهاتف هو 228 جرام.
- يدعم الهاتف العديد من الشبكات بمختلف أنواعها، لكن الميزة في تلك الشبكات هو وجود شبكة الجيل الخامس.
- كاميرا الهاتف الخلفية 108 ميجا بكسل، لذا فإن التقاط الصور والفيديوهات ستكون بالتأكيد رائعة.
- يمتلك الهاتف ميزة لن تجدها في الكثير من الهواتف وهي وجود الميكروفون الثانوي والذي يعمل على منع الضوضاء أثناء الاستخدام.
مميزات سامسونج اس 23
- مميزات الهاتف كثيرة للغاية، لذا سنذكر أهم تلك المزايا التي تساعدك في معاينة الهاتف أثناء الشراء .
- تعمل البطارية لفترة طويلة للغاية بسبب السعة الكبيرة الموجودة بداخلها .
- يمتلك الهاتف شكل جذاب ورائع مما يجعل الكثير راغبين بشرائه .
- مقاومة الغبار والماء من الأشياء التي يدعمها الهاتف .
- يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات خلفية تتميز كل واحدة منهن بجودة عالية ودقة في التصوير .
- يمتلك الهاتف معالج قوي مما يجعله قادر على تقديم أداء رائع أثناء استخدامه لفترة طويلة .
- الخامات المصنوع منها الهاتف تمتاز بجودة عالية .
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