سعر و مواصفات سامسونج جالاكسي أس 23 الترا لا تقارن بأي تليفون أخر Samsung Galaxy S23 Ultra

في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من من الهواتف التي تتميز بالعديد من الأشياء التي تجعله الأفضل، ومن ضمن تلك الهواتف هو سامسونج جلاكسي اس 23 حيث يمتلك الهاتف مميزات رائعة نود أن نذكرها في هذا المقال حتى يكون لديكم خلفية عن الهاتف ومواصفاته الداخلية والخارجية التي جعلت الجميع يفكر في شرائه، لذا عليكم متابعة ما سيتم ذكره خلال السطور الآتية.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23

العديد من المواصفات يمتلكها هذا التطبيق لذا نود أن نذكرها لكم حتى نوافيكم بجميع المعلومات التي تدور حوله:

الهاتف مصنوع من الزجاج لكن تأتى الجوانب مصنوعة من الألومنيوم.

يمتلك الهاتف بطارية بسعة 5000 أمبير كما أنها تدعم الشحن السريع وتأتي وصلة الشحن من نوع C.

وزن الهاتف هو 228 جرام.

يدعم الهاتف العديد من الشبكات بمختلف أنواعها، لكن الميزة في تلك الشبكات هو وجود شبكة الجيل الخامس.

كاميرا الهاتف الخلفية 108 ميجا بكسل، لذا فإن التقاط الصور والفيديوهات ستكون بالتأكيد رائعة.

يمتلك الهاتف ميزة لن تجدها في الكثير من الهواتف وهي وجود الميكروفون الثانوي والذي يعمل على منع الضوضاء أثناء الاستخدام.

مميزات سامسونج اس 23