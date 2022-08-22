نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي SAMSUNG GALAXY S23 أقوي منافس للايفون شبح الكاميرات في المقال التالي
في تلك الفترة تساءل الكثير عن أفضل هاتف يستطيع أن يقدم أداء رائع وذلك في حالة استخدامه طوال الوقت، لذلك سوف نرشح لكم الهاتف المثالي وهو سامسونج جلاكسي اس 23 والذي نال إعجاب المستخدمين فور إصداره كما أنه يمتلك وجهة خارجية رائعة تجعله من أفخم الهواتف التي يتم بيعها في السوق خلال تلك الفترة، لذلك في هذا المقال الكثير من المعلومات التي نمتلكها لهذا الهاتف كما أننا سنعرض لكم ما هو سعره.
مواصفات سامسونج جلاكسي s23
قبل أن تذهب لشراء الهاتف عليك أن تعلم ما هي مواصفات الهاتف التي تجعله في المقدمة دائما:
- الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا بكسل أما الكاميرا الخلفية فإنها تأتي بدقة 108 ميجا بكسل.
- يحتوي الهاتف على ميكروفون يعمل على التخلص من الضوضاء وذلك أثناء إجراء مكالمة هاتفية.
- يستطيع الهاتف أن يصور الفيديوهات بجودة 8k مما يجعلك قادر على التقاط أكثر من 60 مقطع وذلك في الثانية الواحدة.
يتوافر الهاتف بالعديد من الألوان ومن ضمنها الأسود والأبيض.
- الخامات التي صنع منها الهاتف هي الألومنيوم والزجاج، حيث من الأمام صنع من الزجاج أما الإطار الخلفي فهو من الألومنيوم.
سعر سامسونج جلاكسي s23
يتساءل الجميع عن سعر الهاتف في مختلف البلدان العربية، لكن سوف نذكر ما هو سعره في مصر والسعودية والكويت والإمارات:
- نسخة 256 جيجا و 12 جيجا رام تأتي بسعر 30 ألف جنيه.
- في السعودية نسخة 256 تعد بسعر 5299 ريال سعودي أما نسخة 512 جيجا بجانب 12 جيجا رام تأتي بسعر 5699 ريال سعودي.
- كما أنه في الكويت تعد النسخة الأولى من الهاتف وهي 256+8 بسعر 396 دينار كويتي والنسخة الثانية بسعر 464 دينار.
- حيث أنه بالنسبة إلى الاسعار فإنه في الإمارات فإن نسخة 128+8 جيجا بسعر 4699 دينار إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي SAMSUNG GALAXY S23 أقوي منافس للايفون شبح الكاميرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.