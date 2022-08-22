مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي SAMSUNG GALAXY S23 أقوي منافس للايفون شبح الكاميرات

في تلك الفترة تساءل الكثير عن أفضل هاتف يستطيع أن يقدم أداء رائع وذلك في حالة استخدامه طوال الوقت، لذلك سوف نرشح لكم الهاتف المثالي وهو سامسونج جلاكسي اس 23 والذي نال إعجاب المستخدمين فور إصداره كما أنه يمتلك وجهة خارجية رائعة تجعله من أفخم الهواتف التي يتم بيعها في السوق خلال تلك الفترة، لذلك في هذا المقال الكثير من المعلومات التي نمتلكها لهذا الهاتف كما أننا سنعرض لكم ما هو سعره.

مواصفات سامسونج جلاكسي s23

قبل أن تذهب لشراء الهاتف عليك أن تعلم ما هي مواصفات الهاتف التي تجعله في المقدمة دائما:

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا بكسل أما الكاميرا الخلفية فإنها تأتي بدقة 108 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على ميكروفون يعمل على التخلص من الضوضاء وذلك أثناء إجراء مكالمة هاتفية.

يستطيع الهاتف أن يصور الفيديوهات بجودة 8k مما يجعلك قادر على التقاط أكثر من 60 مقطع وذلك في الثانية الواحدة.

يتوافر الهاتف بالعديد من الألوان ومن ضمنها الأسود والأبيض.

يتوافر الهاتف بالعديد من الألوان ومن ضمنها الأسود والأبيض. الخامات التي صنع منها الهاتف هي الألومنيوم والزجاج، حيث من الأمام صنع من الزجاج أما الإطار الخلفي فهو من الألومنيوم.

سعر سامسونج جلاكسي s23

يتساءل الجميع عن سعر الهاتف في مختلف البلدان العربية، لكن سوف نذكر ما هو سعره في مصر والسعودية والكويت والإمارات: