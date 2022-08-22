نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متقلقش لو الرسائل اتمسحت.. استرجاع رسائل الواتس المحذوفة حتى لو لم يكن لديك نسخة احتياطيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة استرجاع رسائل الواتس المحذوفة بقصد أو بدون قصد باعتبارها إحدى المشاكل الناتجة عن الاستخدام اليومي لهذا التطبيق المميز لذا أشار بعض الخبراء إلى إمكانية استعادة كل الرسائل والملفات المحذوفة ببساطة وبمنتهى السهولة فهو إحدى تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

استرجاع رسائل الواتس المحذوفة

تطبيق الواتس اب إحدى التطبيقات الإلكترونية المميزة التي أتاحت لمستخدميها إمكانية استرداد الرسائل التي تم حذفها بشكل خاطئ بأكثر من طريقة وبسرعة وخطوات سهلة وبسيطة.

استعادة رسائل الواتس اب القديمة نسخ احتياطي

تتمثل في استعادة الرسائل المحذوفة بواسطة النسخ الاحتياطي وهي طريقة تصلح مع الهواتف الأندرويد والآيفون وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية على المستخدم أن يقوم بحذف برنامج الواتس آب الموجود على الهاتف الذكي.

بعد ذلك يتم إعادة تحميل التطبيق مرة أخرى على الهاتف.

ثم يطلب منك التطبيق استعادة الرسائل الموجودة في ملفات النسخ الاحتياطي وذلك أثناء إعادة التثبيت.

كل ما عليك فعله في هذه المرحلة هو الضغط على كلمة “استعادة” لإتمام عملية استرجاع الرسائل بنجاح.

استعادة رسائل الواتس اب القديمة بدون نسخ احتياطي

تتمثل في استعادة الرسائل المحذوفة بدون وجود نسخ احتياطي وذلك من خلال تحميل إحدى البرامج الخارجية التي تنجح في إتمام المهمة على أكمل وجه وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تحميل برنامج i My Fone Chats Back باعتباره من أفضل البرامج المتخصص في استعادة المحذوفات.

بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في توصيل الهاتف الذكي بالكمبيوتر.

ثم قم باختيار إحدى الطرق التي يقدمها البرنامج سواء من ذاكرة الهاتف أو عبر السجلات وغيرها.

بعد ذلك يبدأ البرنامج بإجراء فحص دقيق للجهاز والبحث عن أي سجلات متعلقة بالواتس اب.

ثم تظهر على الشاشة كل البيانات والرسائل التي تم العثور عليها بعد الفحص.

وأخيرًا عليك تحديد الملفات والرسائل التي ترغب في استعادتها.

وبهذا يكون قد تم التعرف على استرجاع رسائل الواتس المحذوفة. باعتبارها إحدى الخدمات المميزة التي يقدمها التطبيق لعملائه الكرام. سواء عن طريق النسخ الاحتياطية أو من خلال بعض البرامج الإلكترونية التي تنجح في إتمام هذه المهمة على أكمل وجه.