سعر أرخص آيفون في مصر.. بقى أرخص من التراب الحق اشتريه ليك ولعيلتك

انت الان تتابع خبر سعر أرخص آيفون في مصر.. بقى أرخص من التراب الحق اشتريه ليك ولعيلتكوالان مع التفاصيل

سعر أرخص آيفون في مصر

رياض - احمد صلاح - من المعروف أن هواتف ايفون باهظة الثمن مقارنة بباقي الهواتف مما يجعل الأشخاص يبحثون عنفي منطقتهم خاصة في سوق الهواتف المستعملة، غالبًا ما تباع هذه الهواتف بنصف سعرها الاصلي لكن بعد مرور فترة طويلة على غصدارها او وجود عدة إصدارات جديدة من الشركة بعدها، هنا سوف نستعرض لكم قائمة بأرخص هواتف آيفون في مصر مع إيجاز عن مواصفاتها.

إذا كنت ترغب في شراء هاتف ايفون وبسعر مقبول داخل مصر، يمكنك الاطلاع على هذه القائمة التي سنستعرضها مع تفصيل حول كل من السعر والمواصفات، تبدأ الأسعار من عشرة آلاف جنيه وتنتهي بإثنا عشر جنيه تقريبًا، وهي في الغالب هواتف مستعملة، وإصدارات الهواتف المتوفرة هي:

ايفون X

ايفون XS

ايفون XS MAX

ايفون XR

أرخص آيفون في مصر

ايفون X

السعر: 10317 جنيه مصري

الشاشة: 5.8 بوصة نوع LCD

البطارية: 2716 مللي امبير

ذاكرة: 64 جيجابايت

ايفون XR

السعر: 12300 جنيه مصري

الشاشة: 6.1 بوصة نوع LCD

البطارية: 2942 مللي امبير

ذاكرة: 64 جيجابايت

ايفون XS

السعر: 11200 جنيه مصري

الشاشة: 5.8 بوصة نوع LCD

البطارية: 2658 مللي امبير

ذاكرة: 64 جيجابايتX

ايفون SX MAX

السعر: 12800 جنيه مصري

الشاشة: 6.5 بوصة

البطارية: 3174 مللي امبير

ذاكرة: 64 جيجابايت

هذا كان متوسط الأسعار، مع إيجاز حول اهم المواصفات لكل هاتف.