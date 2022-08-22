سعر أرخص آيفون في مصر.. بقى أرخص من التراب الحق اشتريه ليك ولعيلتك

انت الان تتابع خبر سعر أرخص آيفون في مصر.. بقى أرخص من التراب الحق اشتريه ليك ولعيلتكوالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من المعروف أن هواتف ايفون باهظة الثمن مقارنة بباقي الهواتف مما يجعل الأشخاص يبحثون عن أرخص آيفون في منطقتهم خاصة في سوق الهواتف المستعملة، غالبًا ما تباع هذه الهواتف بنصف سعرها الاصلي لكن بعد مرور فترة طويلة على غصدارها او وجود عدة إصدارات جديدة من الشركة بعدها، هنا سوف نستعرض لكم قائمة بأرخص هواتف آيفون في مصر مع إيجاز عن مواصفاتها.
سعر أرخص آيفون في مصر
إذا كنت ترغب في شراء هاتف ايفون وبسعر مقبول داخل مصر، يمكنك الاطلاع على هذه القائمة التي سنستعرضها مع تفصيل حول كل من السعر والمواصفات، تبدأ الأسعار من عشرة آلاف جنيه وتنتهي بإثنا عشر جنيه تقريبًا، وهي في الغالب هواتف مستعملة، وإصدارات الهواتف المتوفرة هي:
- ايفون X
- ايفون XS
- ايفون XS MAX
- ايفون XR
أرخص آيفون في مصر
ايفون X
- السعر: 10317 جنيه مصري
- الشاشة: 5.8 بوصة نوع LCD
- البطارية: 2716 مللي امبير
- ذاكرة: 64 جيجابايت
ايفون XR
- السعر: 12300 جنيه مصري
- الشاشة: 6.1 بوصة نوع LCD
- البطارية: 2942 مللي امبير
- ذاكرة: 64 جيجابايت
ايفون XS
- السعر: 11200 جنيه مصري
- الشاشة: 5.8 بوصة نوع LCD
- البطارية: 2658 مللي امبير
- ذاكرة: 64 جيجابايتX
ايفون SX MAX
- السعر: 12800 جنيه مصري
- الشاشة: 6.5 بوصة
- البطارية: 3174 مللي امبير
- ذاكرة: 64 جيجابايت
هذا كان متوسط الأسعار، مع إيجاز حول اهم المواصفات لكل هاتف.