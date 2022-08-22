أسطور أيفون 15 ... تعرف على كل ما يحض أيفون 15 الجديد سعره فى بعض الدول

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أيفون 15 الجديد، مازالت شركة ابل تبهر عملائها من خلال طرح أنواع أحدث من الهواتف الذكية قبل نزول أيفون 14 و 14 برو ماكس للأسواق وقد أعلنت عن أيفون 15 الذي يشمل العديد من التعديلات على الإصدارات السابقة في أيفون 14 وما زالت الشركة لم تعلن رسميا عن أي معلومات حتى الآن عن التعديلات به لكن تم اقتراح بعض التعديلات له مثل USB-C وشريحة مودم و بيريسكوب أيفون 15 الجديد مميزات أيفون 15 انتشرت شائعات حول إضافة ميزات Face ID تحت الشاشة في أيفون 15 برو المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في عام 2023.

ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات من الجهات الرسمية لأن البعض يعتقدون أن تلك الخاصية ستضاف في أيفون 16 برو فقط.

وستكون جاهزة للإصدار بحلول عام 2025.

كما أن الشائعات ذكرت أيضا أن أيفون 15 قد يتصل بالأقمار الصناعية دون الحاجة لشريحة. حجم أيفون 15 من المتوقع أن لا يحدث أي تغيير رئيسي في تصميم أيفون 15 .

. حيث استمرت الشاشة بمقاس 6.1 بوصة في أصدار أيفون 15 برو و أيفون 15 برو ماكس.

أما الموديلات الاحترافية من أيفون 15 قد يضاف إليها بعض الميزات الاحترافية ولكن ستكون أغلى سعرا.

أما الإصدار القياسي من أيفون 15 سيكون الأرخص سعرا من بين تلك الموديلات. شائعات حول أيفون 15 من المتوقع أيضا أن يعتمد أيفون 15 في عمله على تقنية العدسة المقربة بيريسكوب الذي من المتوقع تقديمها في عام 2023 بداية من طراز أيفون 15 برو.

في عمله على تقنية العدسة المقربة بيريسكوب الذي من المتوقع تقديمها في عام 2023 بداية من طراز أيفون 15 برو. أما عدسة الكاميرا المنظار فقد تكون متاحة في أيفون 15 برو max أو قد تقتصر على الإصدارات الاحترافية.

ودخلت شركة سامسونج في المنافسة على طرح هواتف تستخدم تقنيات عدسة البيرسكوب والتي تمكن من التكبير البصري بمعدل 4 إلى 10 أضعاف.

أو التقريب الرقمي إلى ما يصل إلى 100 الضعف.

سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي من شركة ابل في سبتمبر من العام المقبل. أسعار أيفون 15 السعر العالمي لآيفون 15 يبلغ 1200 دولار أمريكي.

بينما يبلغ سعره في مصر 21,550 جنيه مصري.

ويباع في السعودية بسعر 3,989 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعره في الإمارات 3,985 درهم إماراتي. ألوان أيفون 15 ويتوفر من أيفون 15 عدة ألوان رائعة مثل الأبيض- الأزرق- البنفسجي -الأسود الأحمر- الأصفر. عمر شويل - جدة أسطور أيفون 15 ... تعرف على كل ما يحض أيفون 15 الجديد سعره فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسطور أيفون 15 … تعرف على كل ما يحض أيفون 15 الجديد سعره فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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