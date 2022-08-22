تردد قناة ماجد كيدز عبر القمر الصناعي نال سات Majid Kids

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة ماجد كيدز حيث نجدهم يتركون أولادهم يشاهدون التلفاز لوقت كبير، وذلك في أوقات انشغال كل منهم، وكل من الأفضل أن نترك أطفالنا أمام قنوات يمكنهم من خلال أن يتعلموا أشياء تفييدهم، من ضمن هذه القنوات قناة ماكد كيدز، والتي تعتبر من الآمن على أطفالنا أن نتركهم يشاهدونها، حيث أنها تربيهم وتعلمهم بشكل جيد كما يريد كافة الآباء، وذلك يرجع محتواها الهادف الذي نبحث عنه طيلة الوقت بشكل مستمر.

تردد قناة ماجد كيدز

قبل أن نقدم لحضراتكم تردد القناة، علينا أن نقول لكم أن تلك القناة تستطيع أن تكسب أطفالكم كافة الأخلاق الحميدة، كما أنها تستطيع أن تعلمهم كل ما هو مقبول في مجتمعنا العربي.

أيضًا تستطيع هذه القناة أن تقدم الكثير من البرامج التعليمية التي يحتاج إليها كل طفل، فتعتبر بمثابة معلم متنقل متواجد مع أطفالنا طوال الوقت يعلمهم ويقيمهم بشكل مستمر.

كما أن هذه القناة تستطيع أن تقدم الكثير من أفلام الرسوم المتحركة التي يعشقها الأطفال ويفضلون مشاهدتها من وقت لآخر، وكذلك أغلام الكرتون الشقية والممتعة إلى حد كبير.

لا تكتفي هذه القناة بذلك فقط، بل إنها تقدم الكثير من المسابقات التي تساعد الأطفال على القيام بالعصف الذهني لعقولهم واستخدام ذكائهم، مما يجعلهم على قدر كبير من اليقظة، مع تنمية روح المشاركة لديهم.

تردد قناة ماجد 2022

تعتبر قناة ماجد واحدة من القنوات المتخصصة لعرض المحتوى المخصص للأطفال. كما أنها من أفضل القنوات في هذا المجال. والتي تعتبر تابعة للشبكة الإعلامية التي تطلقها أبو ظبي.

إذا كنت تريد جعل قناة ماجد ضمن باقة قنواتك. أو تحديث التردد ولكن بجودة عادية فعليك بكتابة التردد التالي.

التردد 11526.

القمر الصناعي الذي تختاره هو نايل سات.

الجودة SD.

الاستقطاب H.

معدل تصحيح الخطأ لهذه القناة هو 7/8.

معدل الترميز هو 27500.

تردد قناة ماجد HD

التردد 11411 نايل سات.

الاستقطاب H.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 30000.

الجودة القناة بهذا التردد HD.

في ختام هذا المقال، نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد قدمنا المحتوى الذي تبحثون عنه. والذي سوف يمكنكم من الحصول على تردد قناة ماجد كيدز. والتي سوف تصبح من أفضل القنوات التي يشاهدها أطفالكم.