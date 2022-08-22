نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو هاتف تسلا ؟ توقعات سعر ومواصفات Tesla Pi الخارقة بين الحقيقة والخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف تسلا Tesla Pi سعر ومواصفات هذا الهاتف الأسطوري المذهل الذي قد صدرت بعض الأنباء من أنه الهاتف المنتظر من شركة تسلا المشهورة التي تبهر عملائها دائمًا بأجهزة تقنية وتكنولوجية غير مسبوقة بشكل مذهل، والذي قد أثار اهتمام قطاع عريض من عشاق الهواتف الجوالة لما فيه مواصفات ومميزات غير عادية سوف يتم التطرق إليها فيما يلي من أسطر وفقرات عبر موقع ثقفني.

هل هاتف تسلا حقيقي؟

إن شركة تسلا هي الشركة المملوكة لرجا الأعمال المعروف ايلون ماسك الذي لا يزال يبهر العالم بما يقدمه ويدعمه من تقنيات حديثة لم يسبق لها وجود على مستوى العالم ، حيث إنه بعد أن قام أيلون ماسك بإنتاج سيارة تسلا الكهربائية المذهلة التي أحدث ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا والسيارات ؛ أشارت بعض المواقع إلى أن الشركة بصدد إصدار هاتف تسلا الجديد الذي سوف يأتي أيضًا بمواصفات احترافية خارقة مثل دعم الإنترنت المجاني والاتصال بالستالايت فضلًا عن الشكل المميز والتصميم المبهر ، ومع ذلك فإن الشركة لا تزال لم تعلن عن أي معلومات مؤكدة حول هاتفها الجديد بشكل رسمي حتى الآن.

توقعات سعر ومواصفات Tesla Pi

لقد أشار العديد من التوقعات إلى إن شركة Tesla صانعة للسيارات الكهربائية الأولى على مستوى العالم لا تزال تعمل على تطوير هاتف ذكي خارج للعادة وسوف يحمل اسم Model Pi.

وعلى الرغم من هذه التسريبات والأنباء حول هذا الهاتف ؛ إلا أن الشركة لم تجيب حتى الآن سواء بالإيجاب أو النفي عن إنتاجها لهذا الهاف أو موعد إطلاقه.

ومع ذلك فإن هناك بعض التوقعات من بعض المهتمين بهذا الهاتف التي ترى أن الشركة سوف تطلق هاتفها الجوال الأول مع مطلع عام 2024م.، و ربما يتراوح سعر هاتف تسلا بين 1400 إلى 1500 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات على موعد إصدار هذا الهاتف أو حتى البَدْء في إنتاجه في تسلا؛ إلا أن العديد من المواقع الإخبارية أشارت إلى أنه في حالة إصداره، سوف يكون به بعض المواصفات المهمة جدًا، مثل:

التوافق مع Starlink: وهذا يعني أن الهاتف سوف يوفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت مجانًا، دون الحاجة إلى شركات الاتصالات الأرضية.

وهذا يعني أن الهاتف سوف يوفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت مجانًا، دون الحاجة إلى شركات الاتصالات الأرضية. التكامل مع سيارة تسلا الكهربائية: سوف يكون في مقدور مستخدمي هاتف تسلا في حالة صدوره من التحكم من خلاله في سيارة تسلا الكهربائية أو أي سيارة كهربائية أخرى بشرط وجود التوافق بينهما، مثل فتح وغلق السيارة وضبط درجة الحرارة وغيرها.

سوف يكون في مقدور مستخدمي هاتف تسلا في حالة صدوره من التحكم من خلاله في سيارة تسلا الكهربائية أو أي سيارة كهربائية أخرى بشرط وجود التوافق بينهما، مثل فتح وغلق السيارة وضبط درجة الحرارة وغيرها. دعم تقنية Neuralink: وهي تقنية جديدة جدًا شارك أيلون ماسك في تأسيس الشركة خاصتها عام 2016م وهي مثيرة جدًا حيث إنها تشير إلى تحويل أفكار المستخدمين إلى أفعال.

وهناك العديد من الأقوال التي تجتهد المواقع الإخبارية التكنولوجية في التنبؤ بها حول هاتف تسلا مثل ارتباطه بكوكب المِرِّيخ ستارلينك الكوكب الأحمر وغيرها من المواصفات الأخرى التي جعلت العديد من الأشخاص يؤكدون أن هذا الهاتف ما هو إلا جهاز من وحي الخيال ومن الصعب أن يتم إنتاجه أو أن يكون متاح للمستهلكين بسهولة.