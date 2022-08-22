طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2023 eFootball pes على الجوال

وحصلت لعبة بيس على شعبية واسعة لدى الملايين من الأشخاص في العالم العربي، حيث تعتبر من ألعاب كرة القدم التي يحب لعبها الكبير والصغير، وقد أعلنت شركة كونامي أنه تم توفير كافة الخصائص الشيقة لكي يستمتع المعجبين باللعب، ويمكن لأي شخص فتح اللعبة أثناء الاتصال بشبكة الإنترنت، ولمعرفة طريقة تحديث وتحميل لعبة بيس يجب مراجعة هذا المقال، ويعد تصنف لعبة بيس من ألعاب كرة القدم المشهورة، حيث حازت هذه اللعبة على عدة جوائز متنوعة، وشهدت شعبية كبيرة على مدار السنوات الماضية بمختلف أنحاء العالم.

طريقة تحديث لعبة بيس 2023 على الجوال

أشهر البطولات الموجودة في لعبة بيس هي بطولة الدوري الألماني وكوبا أمريكا، كأس الأمم الأفريقية والدوري الأوروبي UEFA، كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وبطولة الأمم الأوروبية، كأس آسيا والدوري الإنجليزي والأسباني ، والدوري الهولندي والإيطالي والفرنسي وبطولة الأمم الأفريقية، ولذلك سوف نعرف طريقة سهلة لتحديث لعبة بيس بنجاح وهي كالآتي افتح هاتفك ثم اضغط على متجر جوجل بلاي، سجل دخول جديد، اكتب اسم اللعبة في محرك البحث، وبذلك تم تنزيل اللعبة على الهاتف، ثم اضغط على كلمة “التحديث لعرض لعبة بيس 2023”.

طريقة تحميل لعبة بيس على الجوال

حصلت لعبة بيس على شهرة واسعة في كافة أنحاء العالم العربي لأنه تم تنزيل إصدار جديد مزود بعدة خدمات جديدة ومختلفة، ويمكن للأشخاص المعجبين باللعبة تنفيذ هذه الطريقة لتنزيلها على الجوال وهي بالتأكد أن الهاتف متصل بشبكة الإنترنت ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أيفون.

فتح آبل ستور لمستخدمي أيفون.

سوف تجد أمامك علامة بحث اضغط عليها ثم دون كلمة “efootball 2023”.

اضغط على كلمة “تحديث”.

انتظر قليلاً لكي يتم تحديث اللعبة عل الهاتف.

وبعد ذلك يمكنك فتح اللعبة وتبدأ في اختيار الفريق الخاص بك.

يمكنك بعد ذلك اللعب بنجاح سواء بشكل منفرد أو مع لاعبين آخرين أو مع الأصدقاء.

ويفضل ربط حساب اللاعب بحساب شركة كونامي التي أنشأت اللعبة، وذلك لضمان عدم الاطلاع على المعلومات التابعة للإصدار الجديد.