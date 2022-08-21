لمحبي الجمال إليكم مواصفات أحدث هواتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الجديدة

ينتظر العديد من المستخدمين في الفترة الأخيرة أن يتم الإعلان عن أخر تفاصيل هاتف Samsung Galaxy S23 Ultr والذي يتميز بالعديد من المميزات على عكس الهواتف الأخرى، حيث أن هذا الهاتف يكون احدث اصدار من هواتف سامسونج جلاكسي، حيث من المعروف أن هذا الهاتف اشتهر في الفترة الأخيرة وهذا بسبب العديد من المميزات الموجودة به.

Samsung Galaxy S 23 Ultra مواصفات

من المعروف المواصفات الخاصة بهذا الهاتف حيث أنه من أبرزها:

حيث أن هذا الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون من نوع ثماني النواة كما أنه يكون من نوع Cortex X2 بتردد 2.8 جيجا هيرتز.

كما أنه وصلت دقة التصنيع في هذا الهاتف إلى أربعة نانو Adreno 730.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يتوفر به كاميرا أمامية بدقة تصل إلى حوالى 40 ميجا بكسل.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن يتوفر به كاميرا خلفية تصل إلى 108 ميجا بكسل.

أيضا وصلت ابعاد هذا الهاتف إلى حوالي 163.3×77.9×8.9 مم .

وبالنسبة إلى وزن الموبايل فإنه يكون حوالي 228 جرام.

كما أن هذا الهاتف سوف يدعم الميكروفون الثانية والذي من الممكن أن يمنع الضوضاء.

كما أن هذا الهاتف يدعم كل شبكات الجيل سواء الثاني أو الثالث أو الخامس.

كما أن هذا الهاتف يكون دعم تصوير الفيديو بجودة في غاية التميز وذلك بمعدل التقاط يصل إلى 60 إطار في الثانية الواحدة

مميزات سامسونج S23 الترا

من أبرز مميزات هذا الهاتف هي المميزات التالية: