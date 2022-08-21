منافس ايفون مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S23 الأقوى على الإطلاق كاميرا عالمية ومواصفات خيالية

مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S23 مواصففي تلك الفترة تم طرح العديد من الهواتف والتي نالت إعجاب جميع المستخدمين، لكن يوجد هاتف حظى بإعجاب الجميع المستخدمين وغير المستخدمين له، وذلك بسبب تلك المزايا الذي استطاع أن يقدمها دون أن يكون السعر مرتفع للغاية حتى يلائم تلك المميزات، لذا فإن الهاتف هو سامسونج جلاكسي اس 23 والذي سنعرض كل ما يدور حوله من معلومات قد تهم مستخدمين الهواتف الجوالة.

مواصفات سامسونج جلاكسي S23

البعض يتساءل عن ما هي المواصفات الداخلية للهاتف، لذلك بعد أن قمنا بالحصول على مختلف المعلومات سنذكرها لكم في تلك الفقرة:

مستشعر البصمة يوجد أسفل الشاشة ويأتي من نوع Ultrasonic.

مستشعر التسارع فهو من نوع Accelerometer ومستشعر الدوران من نوع gyro.

مستشعر التسارع فهو من نوع Accelerometer ومستشعر الدوران من نوع gyro. النسخة الأمريكية والعالمية من معالج الهاتف هي ثمانية النواة.

الذاكرة العشوائية للهاتف هي 12 أو 8 جيجابايت رام.

الذاكرة الداخلية للهاتف هي 256 أو 128 كما يمكنك أن تختار منفذ ذاكرة والذي قد يصل إلى 1 تيرابايت.

يدعم الهاتف نوعين من الشرائح أحدهم نانو سيم والآخر إضافي يمكن أن تستبدله بشريحة ثانية.

مواد التصنيع الخاصة بالهاتف هي الألومنيوم والزجاج.

سعر هاتف جالاكسي اس 23

نال هاتف سامسونج جلاكسي S23 إعجاب الكثير في أنحاء البلاد لذلك فإن الجميع يتسائل عن سعر الهاتف والذي سنذكره لكم في البلدان الأكثر استخداماً له: