نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس ايفون مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S23 الأقوى على الإطلاق كاميرا عالمية ومواصفات خيالية في المقال التالي
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S23 مواصففي تلك الفترة تم طرح العديد من الهواتف والتي نالت إعجاب جميع المستخدمين، لكن يوجد هاتف حظى بإعجاب الجميع المستخدمين وغير المستخدمين له، وذلك بسبب تلك المزايا الذي استطاع أن يقدمها دون أن يكون السعر مرتفع للغاية حتى يلائم تلك المميزات، لذا فإن الهاتف هو سامسونج جلاكسي اس 23 والذي سنعرض كل ما يدور حوله من معلومات قد تهم مستخدمين الهواتف الجوالة.
مواصفات سامسونج جلاكسي S23
البعض يتساءل عن ما هي المواصفات الداخلية للهاتف، لذلك بعد أن قمنا بالحصول على مختلف المعلومات سنذكرها لكم في تلك الفقرة:
- مستشعر البصمة يوجد أسفل الشاشة ويأتي من نوع Ultrasonic.
مستشعر التسارع فهو من نوع Accelerometer ومستشعر الدوران من نوع gyro.
- النسخة الأمريكية والعالمية من معالج الهاتف هي ثمانية النواة.
- الذاكرة العشوائية للهاتف هي 12 أو 8 جيجابايت رام.
- الذاكرة الداخلية للهاتف هي 256 أو 128 كما يمكنك أن تختار منفذ ذاكرة والذي قد يصل إلى 1 تيرابايت.
- يدعم الهاتف نوعين من الشرائح أحدهم نانو سيم والآخر إضافي يمكن أن تستبدله بشريحة ثانية.
- مواد التصنيع الخاصة بالهاتف هي الألومنيوم والزجاج.
سعر هاتف جالاكسي اس 23
نال هاتف سامسونج جلاكسي S23 إعجاب الكثير في أنحاء البلاد لذلك فإن الجميع يتسائل عن سعر الهاتف والذي سنذكره لكم في البلدان الأكثر استخداماً له:
- الإصدار الأول من الهاتف والذي يأتي بوحدة تخزين 128 و 8 جيجا رام يصل سعره إلى 18 ألف جنيه.
- في السعودية فإن السعر لهذا الإصدار هو 4500 ريال سعودي.
- كما أنه أما السعر بالدولار الأمريكي هو 1200.
- وفي الإمارات فسعر الإصدار لم يتم الإعلان عنه إلى الفترة الحالية ولهذا السبب يجب أن ينتظر كل المسنخدين كل المواعيد الخاصة الرسمية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة ولهذا لا بد أن ينتظر العديد من المواطنين الإعلان.
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