نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية في المقال التالي

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، أصدرت شركة أبل العالمية نسخة مصغرة من مجسم هاتف الأيفون 14 برو ماكس، تمهيداً لطرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة، والذي من المتوقع طرحه أواخر شهر أكتوبر 2022. مواصفات ايفون 14 برو ماكس كاميرا أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل.

كاميرا أخرى بدقة 12 ميجابكسل للتقريب البصري (العزل للوضع الليلي للالتقاط البصري الذاتي بخاصية 4k) .

كاميرا أخرى مخصصة بقدرة 12 ميجابكسل للمساحات الشاسعة أو الزوايا الواسعة.

كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بها فتحة عدسة بقدرة 2.2/f.

شاشة بمساحة 6.72 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مقاومة للخدوش، والزيوت، إلى جانب بصمات الأصابع وبقع المياه والأتربة.

تقنية شاشة آيفون 14 برو ماكس Qhd.

يزن الهاتف حوالي 228 جراماً.

يصدر الهاتف بأكثر من ذاكرة داخلية تتراوح ما بين: 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة.

يحتوي على معالج رسومات Apple GPU خماسي النواة.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، بسرعة شحن تصل إلى 20 واط، بما يعادل 40 دقيقة تستغرق لشحن الموبايل.

كما يعمل نظام التشغيل بنظام IOS 16.

كما يتمتع الهاتف ايفون 14 بروماكس بمزايا إضافية ومنها: شاحن لاسلكي Magsafe بقدرة 18W، مع دعمه لشواحن ال Qi magnetic، حيث تعمل البطارية لمدة 30 ساعة لتشغيل الفيديوهات والصوتيات لمدة زمنية تصل ل 1000 ساعة.

كما أن الهاتف يدعم السماعات الخارجية وسماعات الستريو.

مميزات ايفون 14 برو ماكس يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للاتصالات.

يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف، مع فريم مصنوع من مادة الألومنيوم.

يأتي بألوان الأزرق، والأبيض والأسود.

يلحق الهاتف بميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء أثناء الاستخدام.

يأتي به تقنية البلوتوث بإصدار 5.0، إلى جانب دعمه لخاصية A2DP، LE.

يدعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي الGPS، علاوةً على دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى. توقعات اسعار ايفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية يبدأ سعر الأيفون من هذا الطراز ب 1340 دولار أمريكي.

يتراوح سعره في جمهورية مصر العربية من 2800 جنيه إلى 56900 جنيهاً مصرياً (سعة 128 جيجا بايت).

بما يعادل سعره في دولة الإمارات العربية 5990 درهماً.

بينما يصل سعره بما يعادل 5700 ريالاً سعودياً بالمملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.