نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب WhatsApp يعلن عن ميزة جديدة طالب بها الملايين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتزم تطبيق واتساب WhatsApp إصدار ميزة جديدة طالب بها الملايين من المستخدمين حول العالم، وهي تتعلق باستعادة الرسائل المحذوفة، سيما إن كانت قد حُذِفَت عن طريق الخطأ أثناء الكتابة والمراسلة عبر جروبات العمل أو خلال المراسلة مع الأصدقاء والمستخدمين الآخرين، وهو ما سيحقق آمال أصحاب الحسابات على هذا التطبيق الذي طالما انتظروا هذه الميزة.

تطبيق واتساب WhatsApp يعلن عن ميزة جديدة

ووفقًا لعدد من مواقع التقنية، فإن تطبيق واتساب WhatsApp سيعلن قريبًا عن ميزة استعادة الرسائل المحذوفة ضمن تحديث Android 2.22.13.5 القادم لهواتف أندرويد، على أن تصدر الميزة، أيضًا، لهواتف آيفون في التوقيت نفسه، جديد وذلك تلبية للملايين من المستخدمين.

ومن المقرر أن يرى المستخدمون شريطًا عند اكتشاف محاولة حذف الرسالة، ليكون أمامهم بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة المحذوفة، إذ إن الميزة قيد التّطوير ومن المتوقع طرحها مع التحديث خلال أيام أو أسابيع قليلة، وهي متوفرة الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي عبر هواتف أندرويد للنّظام الأسَاسِي.

واتساب يختبر ميزة حظر لقطة الشاشة

وقبل أيام أعلن تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، أنه يختبر ميزة جديدة، وهي حظر لقطة الشاشة لعرض الصور ومقاطع الفيديو، لطرحها في تحديث مستقبلي لنظام تشغيل أندرويد، مشيرًا إلى أن هذه التقنية هدفها منع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور ومقاطع الفيديو التي تعرض لمرة واحدة فقط.

واتساب يتيح مغادرة مجموعات المحادثة دون علم الآخرين

وفي إطار تطوير قواعد الخصوصية، أعلن تطبيق واتساب أنه بصدد إتاحة الخروج من مجموعات المُحادثة دون وصول إشعارات إلى الآخرين المشتركين في المجموعات، مع إمكانية تحديد المستخدمين الذين يُمكنهم رُؤية المستخدم عندما يكون في وضع اتصال بالتطبيق، وتوفر هذه الميزة مزيدًا من التحكم والخصوصية لمستخدمي تطبيق واتساب، وهو ما يجعله المكان الأكثر أمانًا لإجراء محادثة خاصة مع أي شخص أو في أي جروب.

ووفقًا لموقع “بي بي سي”، فإن التحديثات الجديدة لتطبيق المراسلة الفورية من المقرر أن تكون متاحة لمستخدمي التطبيق خلال شهر أغسطس الجاري، فيما تتأهب الشركة للكشف عن الميزات في حملة عالميّة تنطلق من المملكة المتحدة.