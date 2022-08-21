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خطوات شحن شدات ببجي التحديث الجديد 2022 من PUBG MOBILE عن طريق بطاقات جوجل بلاي

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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي التحديث الجديد 2022 من PUBG MOBILE عن طريق بطاقات جوجل بلاي - ثقفني

توجد مجموعة كبيرة من الألعاب الإلكترونية التي لا يعلم عنها العديد من المستخدمين أي شيء ولكن على الرغم من ظهور مجموعة كبيرة من الألعاب الإلكترونية هذه إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت لعبه ببجي هي الألعاب المتصدرة والأكثر استخداما في جميع دول العالم وهذا لان لعبه تتميز بالكثير من المميزات واهمها أنها تعتمد على اروح القطرية وربما هذا يخلق حالة من التشويق والإثارة في اللعبة التي تعمل على توفير الحماس لكل اللاعبين كما أن هذه اللعبة أصبحت في الفترة الأخيرة متوفر على أجهزة المحمول لذلك يمكن لعبها في أي وقت وفي أي مكان.

شحن شدات ببجي PUB MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي

حيث أنهم من المعروف أن بطاقات جوجل بلاي تعتبر من أشهر وأسهل الطرق والأكثر أمانا لشحن شدات بيجي حيث أنه الخطوات تكون كالتالي:

  • الدخول إلى لعبة بيجي.
  • وفيما بعد يتم الدخول إلى الإعدادات.
  • الخطوة التالية اضغط على كلمة شدات ولا بد أن تحدد طريقه الشراء التي سوف تقوم بها من خلال جوجل بلاي وبعد أن تحدد
  • عدد المطلوب تأكد من عدد الشدات.
  • كما أنه قم بالتأكد من عملية الشحن بالكامل.

طريقة شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي

كما أنه من يعتبر من افضل وأمن المواقع الرسمية التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي هو هذا الموقع قم بالدخول على الموقع الرسمي وبعدها ادخل على الصفحة الرئيسية واكتب رمز الدولة كما أنه لابد أن تقوم بتسجيل كود الدولة وتحدد عدد الشهادات المطلوبة وتختار رقم الآي دي الخاص بك واضغط على كلمة شحن، ولهذا يمكن لكل الأشخاص أن يتم تحميل هذه اللعبة بكل سهولة عل جهازك والاستفادة بكل الخطوات الموجودة بها والاستمتاع بها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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