خطوات شحن شدات ببجي التحديث الجديد 2022 من PUBG MOBILE عن طريق بطاقات جوجل بلاي

توجد مجموعة كبيرة من الألعاب الإلكترونية التي لا يعلم عنها العديد من المستخدمين أي شيء ولكن على الرغم من ظهور مجموعة كبيرة من الألعاب الإلكترونية هذه إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت لعبه ببجي هي الألعاب المتصدرة والأكثر استخداما في جميع دول العالم وهذا لان لعبه تتميز بالكثير من المميزات واهمها أنها تعتمد على اروح القطرية وربما هذا يخلق حالة من التشويق والإثارة في اللعبة التي تعمل على توفير الحماس لكل اللاعبين كما أن هذه اللعبة أصبحت في الفترة الأخيرة متوفر على أجهزة المحمول لذلك يمكن لعبها في أي وقت وفي أي مكان.

شحن شدات ببجي PUB MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي

حيث أنهم من المعروف أن بطاقات جوجل بلاي تعتبر من أشهر وأسهل الطرق والأكثر أمانا لشحن شدات بيجي حيث أنه الخطوات تكون كالتالي:

الدخول إلى لعبة بيجي.

وفيما بعد يتم الدخول إلى الإعدادات.

الخطوة التالية اضغط على كلمة شدات ولا بد أن تحدد طريقه الشراء التي سوف تقوم بها من خلال جوجل بلاي وبعد أن تحدد

عدد المطلوب تأكد من عدد الشدات.

كما أنه قم بالتأكد من عملية الشحن بالكامل.

طريقة شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي

كما أنه من يعتبر من افضل وأمن المواقع الرسمية التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي هو هذا الموقع قم بالدخول على الموقع الرسمي وبعدها ادخل على الصفحة الرئيسية واكتب رمز الدولة كما أنه لابد أن تقوم بتسجيل كود الدولة وتحدد عدد الشهادات المطلوبة وتختار رقم الآي دي الخاص بك واضغط على كلمة شحن، ولهذا يمكن لكل الأشخاص أن يتم تحميل هذه اللعبة بكل سهولة عل جهازك والاستفادة بكل الخطوات الموجودة بها والاستمتاع بها.