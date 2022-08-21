نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على لعبة بيس 2023 موبايل كن أول من تثبت اللعبة على جوالك مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة بيس 2023 موبايل ، مستخدمي لعبة بيس حول العالم والمقدرين بعدد 500 مليون شخص ينتظرون النسخة الجديدة وهي تحميل إي فوتبول 2023 موبايل بالمسمي الجديد. وهي لعبة يمكن لعبها بنظام فردي مع نظام اللعبة. كما يمكن لعبها أيضا بشكل جماعي مع الأصدقاء وذلك عن طريق غرفة الأصدقاء داخل اللعبة. وينتظرون محبي اللعبة هذا الإصدار بالأخص بعد المشاكل التي يعاني منها ممارسي اللعبة بشكل يومي في النسخة الحالية 2022. ومن خلال الفقرات المقبلة سيتم التعرف على كيفية تحميل pes 2023 موبايل مجانا. ومعرفة الموعد الرسمي لنزول اللعبة من كونامي.

موعد نزول لعبة بيس 2023 موبايل

رسميا أقتراب الموعد الرسمي ليتم تنزيل efootball 2023 mobile. وذلك بعد صدور إشعارات عن الموعد من خلال صندوق إشعارات اللعبة الحالي 2022. حيث منذ أسبوعين تم إطلاق الموسم الثاني من اللعبة الحالية. وبعد فتح الموسم الثاني تفاجأ الجميع بوجود إشعار جديد يفيد بموعد تحميل pes 2023 موبايل مجانا في الأيام القليلة المقبلة.

حيث أصدرت كونامي موعد اللعبة الرسمي والذي سيكون رسميا يوم الخميس 25 أغسطس. حيث أعتبارا بأن هذا أخر يوم خميس في ذلك الشهر. ومن المعروف بأن كونامي تقوم بتحديثات اللعبة يوم الخميس. لذلك رسميا تحديدا يوم 25 أغسطس سيتم تحميل إي فوتبول 2023 موبايل على الهواتف. تحديدا في الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى بعد الانتهاء من التحديث والتطورات التي سيتم إطلاقها في اللعبة.

طريقة تنزيل efootball 2023 mobile

ليتم تحميل لعبة بيس 2023 موبايل يجب متابعة الخطوات السهلة التالية ولا يتم البحث عن اللعبة مجددا في أي منصة أخرى على الأنترنت.

يجب الاتصال مع الأنترنت بشكل أمن.

كذلك يتم فتح الهاتف والضغط على علامة تطبيق جوجل بلاي.

ثم البحث عن efootball 2023 mobile .

. بعد ذلك يتم الدخول على أول نتيجة والضغط على مربع التثبيت مجانا.

وفي حالة أنه تم نزول الإصدار الحالي سوف يتم ظهور زر التحديث وليس التثبيت يجب النقر عليه للحصول على اللعبة الجديدة.

يجب ملاحظة أن قبل نزول اللعبة بيومين يجب على المستخدم ربط حسابه مع كونامي لعدم فقد اللاعبين من حساب المستخدم. وذلك قبل تحميل لعبة بيس 2023 موبايل رسميا. نتمنى أن تكون النسخة المقبلة أكثر متعة كما نتمنى لجميع متابعينا دوام الصحة والعافية.