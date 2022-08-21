Vivo V23 5G هاتف فيفو متغير الألوان الجديد | أهم مميزات الهاتف

Vivo V23 5G هاتف جديد وجيل آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية من شركة Vivo لهذا العام 2022. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـV الخاصة بها والتي توفر هواتف ضمن الفئة المتوسطة العليا للهواتف. فقدمت الشركة هاتف Vivo V23 5G والذي يقدم مجموعة جديدة من المواصفات والمميزات والتي تجعله ينافس وبقوة في أسواق الهواتف حول العالم. فالهاتف متوفر مع معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 920 ، والذي يقدم أداء ممتاز في تلك الفئة السعرية. كما أن معالج الهاتف متوافر في هواتف شركات أخري مثل : Redmi note 11 pro plus ، أو Realme 9 pro plus. وبالتالي يرفع الهاتف من قوة وجود الشركة داخل الأسواق عن هواتفها السابقة مثل Vivo V21 ، أو Vivo V21e. كما أن الهاتف يتوفر مع لغة تصميم جديدة ومبتكرة مع ألوان قابلة للتغيير مع التعرض لضوء الشمس. كذلك أيضاً مع نظام الكاميرات سواء الأمامية أو الخلفية الهاتف ، مع شاشة AMOLED ممتازة أيضاً. وفيما يلي نستكمل باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo V23 5G الجديد من شركة Vivo.

مواصفات هاتف Vivo V23 5G :

‌الهاتف متوفر مع وزن يقدر بحوالي 181 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر وشاشة الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كما لم تم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية إمكانية للهاتف لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.

‌يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED وبحجم 6.44 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

وبحجم إنش ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة بكسل.‌ وتتوفر أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوضوح لمحتويات الشاشة.‌

، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوضوح لمحتويات الشاشة.‌ كما تأتي أيضاً بدعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يعطي الشاشة سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد العرض 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية من نوع Schott Xensation Up.

أداء الهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من فيفو Funtouch 12 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 920 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A78 ، تتوفران بتردد يصل إلي حوالي 2.5 جيجا هيرتز.‌

، تتوفران بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك يوجد بالمعالج أيضاً ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن معالج الرسوميات فيأتي من خلال شركة ARM ، ويتوفر من نوع Mali-G68 MC4 .‌

، ويتوفر من نوع .‌ الهاتف كذلك متوفر في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تتوفر ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من النوع السريع UFS 2.2 ، بالإضافة إلي رامات من نوع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Vivo V23 5G :

‌يحتوي الهاتف علي إعداد ثنائي للكاميرات الأمامية : تأتي الأولي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية ‌أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير 105°.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير ‌كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تتوفر بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتأتي أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي أيضاً بدعم خاصية ‌الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة 120°.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة ‌أخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ‌تتوفر كاميرات الهاتف بدعم تصوير Panorama مع دعم خاصية الـHDR.

مع دعم خاصية ‌بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً للتصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، مع بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الهاتف متوفر أيضاً بدعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Vivo V23 5G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono وليست ستيريو ثنائية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو ثنائية.‌ لكن لا يأتي بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.

‌إلا أنه لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.

‌بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

، مع دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية .‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.‌

بالإضافة إلي وجود مستشعر جديد وخاص بتغير لون ظهر الهاتف عند تعرضه لأشعة الشمس.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4200 مللي أمبير وتأتي من نوع Li-poly ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات.‌

مللي أمبير وتأتي من نوع ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من النوع السريع Type C ، والذي يأتي بدعم لخاصية الـOTG.

، والذي يأتي بدعم لخاصية ‌أخيراً: يتوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والذهبي.

سعر هاتف Vivo V23 5G :