نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ربح المال من تطبيق كواي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق كواي هو أحد التطبيقات الحديثة التي تعتمد على الفيديوهات القصيرة مثال العديد من التطبيقات المشابهة على سبيل المثال تطبيق تيك توك الشهير ونشر مقاطع الريلز على اليوتيوب وما يميز تطبيق كواي عن غيره هو إمكانية الربح من التطبيق بأكثر من طريقة منها على سبيل المثال مشاهدة الفيديوهات على التطبيق مقابل هدايا ذهبية يمكن تحويلها إلى نقود يمكن سحبها بسهولة على المحافظ الإلكترونية بسهولة.

ما هو تطبيق كواي؟

هو تطبيق صيني يمكن لصناع المحتوى المرئي من نشر مقاطع خاصة بهم من خلاله وحصد مكافآت مالية مقابل عدد المشاهدات والمتابعين لحسابتهم الشخصية، على أن يكون محتوى هادف يقدم معلومات مفيدة للمشاهد أو محتوى ترفيهي ويمكن عمل حساب جديد لكل من يرغب بالانضمام إلى البرنامج وسوف يجد الترحيب بهدية ماليه بسيطة إن قام بالتسجيل من خلال أي من الأصدقاء أي من خلال رابط الدعوة الخاص بالصديق.

كيفية ربح الأموال من تطبيق كواي؟

كما ذكرت في المقدمة أن التطبيق يتخذ العديد من طرق الربح مثال على ذلك مشاهدة الفيديوهات التي يقوم صناع المحتوى بنشرها من خلال التطبيق بآلية عمل محددة ومهام بوقت محدد، الطريقة الثانية هو دعوة الأصدقاء للتسجيل في البرنامج، الطريقة الثالثة عن طريق الوكالة أي الوكيل لكواي في بلدك ولها شروط يجب أن يكون حسابك مؤهل لذلك حتى تتمكن من ربح المال.

الطريقة الأولى ربح المال عن طريق مشاهدة الفيديوهات

عند الدخول إلى التطبيق من خلال الدعوات سيقوم التطبيق بإعطائك بعض النقود الزهيدة ولكنها تشجيعية للمشاركة وكسب المزيد كما سيقوم التطبيق بإرسال هدية ماليه لصديقك الذي قام بدعوتك للمشاركة وكذلك الحال إن قمت بدعوة أحد أصدقائك، المبتدأ في التطبيق سيكون في المستوى الأول وسيحصل على مبالغ زهيدة لا تذكر حتى يتمكن من مشاهدة الكثير من الفيديوهات وحصد متابعين لحسابه الشخصي. وكل ما عليك لجمع المال هو مشاهدة الفيديوهات بكثرة وجمع العملات الذهبية (وهي عمله كواي داخل التطبيق).

ستحصل عن كل مشاهدة عدد مختلف من العملات وقد يحصل الفيديو الطويل نسبياً ما بين 250 إلى 500 عمله للفيديو الواحد لكن لحظة يجب أن تعلم أن كل 1000 وحدة سيحسب بقيمة قرش واحد مصري، ولكن لا تحبط فأي ما يمكن أن تربح منه سيكون بسيط جداُ في مرحلة المبتدأ وهنا يجب أن تقوم بدعوة غيرك حتى تستفيد وتفيد أنت الآخر.

الربح من خلال دعوة الأصدقاء

الطريقة الثانية للربح هو دعوة الأصدقاء للمشاركة في التطبيق وكل ما عليك هو إرسال دعوة للأصدقاء من خلال حسابك وستحصل على بعض الأموال بعد أن يقوم الصديق بالتسجيل من خلال رابط الدعوة وهنا يمكن أن تحصل على مبالغ مالية عن كل ما يشاهده صديقك وقام بتحويله إلى أموال مثال قام صديقك بتجميع 10 جنيهات سيقوم التطبيق بمنحك 10 جنيهات أنت الآخر كنوع من التحفيز لدعوة المزيد من الأصدقاء وكسب المال.

أما عن الطريقة الثالثة للربح وهي الاشتراك لوكالة كواي فهي تحتاج إلى شرح مفصل وهذا سيكون في المقال المقبل إن شاء الله، شكراً للمتابعة.