نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن شدات ببجي بصورة آمنة PUBG MOBILE 2022 بشكل مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي من أكثر الألعاب شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث إنها لعبة قتالية ممتعة للغاية ويشترك بها الكثير من الأشخاص، ومن الممكن أن تقوم باللعب في مجموعة مكونة من عدة أشخاص من جميع أنحاء العالم ويوجد العديد من الأشياء التي من الممكن استخدامها لإضافة المتعة والاستمتاع أكثر، لذلك يبحث الكثير عن أفضل طرق لشحن شدات ببجي حيث إنها تستخدم لشراء الأسلحة والملابس وغيرها.

طريقة شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي

من أفضل الطرق لشحن شدات ببجي هي عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها حيث تعتبر من الطرق الآمنة للغاية على المستخدم، فيمكنك اتباع هذه الخطوات للشحن:

ادخل على الموقع الرسمي للعبة.

وبعد ذلك الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار الرقم الخاص بالدولة التي توجد بها.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد الشدات التي ترغب بشحنها.

وبعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع التي سوف تقوم بها، والنقر على شحن.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE

تعتبر من أكثر وامتع الألعاب على الإطلاق التي تم تطويرها مؤخرًا، حيث يستخدمها جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لذلك دائما يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي بطريقة آمنة بدون أي خطر سنقدم طريقة الشحن للموبايل الآن:

الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي، ثم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

قم بالنقر على شحن شدات ببجي وعدد الشدات التي تريد أن تحصل عليها.

وبعد ذلك اختيار طريقة الدفع ثم ضع رقم ID والنقر على شحن.

قد يهمك .. الآن طريقة تحميل جاتا 6 الإصدار الجديد لمحبي الإثارة والتشويق Gta san andreas GTA 6 جميع الأجهزة

تحويل شدات PUBG عبر الايدي ID

فهي طريقة اخرى فعالة وآمنة للحصول على شدات ببجي عن طريق استخدام الاي دي الخاص بك، فهناك العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها الحصول على شدات ببجي وتحويلها لك، ولكن ليست جميع المواقع الموجودة على الانترنت موثوقة ويمكنك الاعتماد عليها فهناك موقع يطلق عليه اسم اونو وهو من افضل المواقع التي يمكنك الاعتماد عليها في تنفيذ طلبك بصوره امنه فكل ما عليك فعله، هو الدخول على هذا الموقع ومشاهدة بعض الفيديوهات القصيرة او الإجابات على بعض التساؤلات التي سوف تعرض عليك وبعد تنفيذ هذه المهم تحصل على بعض النقاط التي يمكنك تحويلها إلى شدات ببجي.