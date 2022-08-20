ايفون 14 برو ماكس بسعر مُرعب iPhone 14 Pro Max أعرف أخر توقعات نزول الإصدار الجديد من apple

بعد الإعلان رسميًا أن مويايل آيفون 14 برو ماكس سوف يتم إطلاقه بعد عدة أيام فقط من الآن، لذلك يرغب الكثير في معرفة الموعد المحدد لإطلاقه وكذلك المميزات التي تميزه عن باقي الهواتف الأخرى وأيضًا المواصفات الخاصة به والسعر المتوقع لهذا الهاتف سواء كان في مصر أو خارج مصر، حيث إن هناك كثير من الأشخاص يحبون هذه الفئة من الهواتف فتابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على آخر أخبار هذا الهاتف.

موعد عقد مؤتمر آيفون 14 برو ماكس

آيفون 14 برو ماكس ينتظره الكثير من الأشخاص، حيث إنه مميز للغاية سواء في الشكل الخاص به أو المميزات الأخرى ومن المتوقع أن يتم المؤتمر الرسمي للإعلان عن هذا الهاتف في الربع الأخير من هذا العام 2022، حيث إن العام الماضي خلال الربع الأخير من العام 2021 وخاصة شهر سبتمبر كان المؤتمر الرسمي لموبايل آيفون 13، لذلك فمن المتوقع أن يكون الإعلان أيضًا عن هذا الهاتف في نفس الموعد.

مواصفات الجيل الجديد من الآيفون 2022

على الرغم من عدم وجود أي مواصفات تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن عن هاتف الجيل الجديد من الآيفون وهو آيفون 14 برو ماكس إلى أن هناك الكثير من التسريبات التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تخص مواصفات هذا الهاتف وهي كالتالي:

شاشة الهاتف بمساحة 6.72 بوصة، وهي مصنوعة من الزجاج المقوى وعليها إطار خاص بالحماية مصنوع من الألومنيوم. كذلك من المتوقع أن يأتي وزن الهاتف من 226 جرام. سوف يدعم هاتف الجيل الجديد من الآيفون 2023 جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس معدل الترميز الخاص به هو 120 هرتز. كذلك تأتي شاشة آيفون 14 برو ماكس بتقنية Qhd. الكاميرا الخلفية الخاصة بهاتف الجيل الجديد من آيفون 2022 تأتي بدقة 45 ميجا بكسل، وهناك أيضًا كاميرا أخرى للمساحات الشاسعة وكذلك وجود واحدة أخرى للعزل. تصور الكاميرا بتقنية عالية للغاية وهي 8k. من المتوقع أن شركة أبل سوف تستخدم في هذا الهاتف معالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip. المساحة الداخلية له 128 جيجا بايت، والرامات الخاص به 8 جيجا. خاصية البلوتوث في هذا الهاتف يدعم تقنية WiFi 6E.

السعر المتوقع لهاتف iPhone 14 Pro Max

على الرغم من أن الشركة لم تعلن السعر بشكل رسمي إلا أن المتوقع هو أن يكون سعره 1500 دولار أمريكي، وسعره المصري 28700 جنيهًا.