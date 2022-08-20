نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف عن موعد طرح جوال iphone 14 pro max رسمياً في السعودية والسعر مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين موعد طرح جوال iphone 14 pro max في السعودية 2022م، الذي من المتوقع الإعلان عنه في مؤتمر عام لشركة أبل الأمريكية خلال سبتمبر المقبل، مثلما حدث مع النسخة السابقة آيفون 13 برو ماكس، وذلك وفقًا للتسريبات التي كشفت، أيضًا، عن المميزات التي سيأتي بها الهاتف الجديد.

موعد طرح جوال iphone 14 pro max في السعودية

وكشفت التسريبات عن أن موعد طرح جوال iphone 14 pro max في السعودية، من المتوقع أن يكون في شهر فبراير 2023م، أما الإعلان عنه سيكون في مؤتمر يقام في 7 سبتمبر المقبل، مثلما فعلت الشركة مع النسخة السابقة وأعلنت عنها في 14 سبتمبر 2021، على أن يكون الطرح في السعودية أولا، ثم بعد ذلك في الإمارات وباقي الدول العربية.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس والسعر المتوقع

وبالنسبة لمواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس، فهو يأتي مُزوّدًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED مقاومة للخودش، وشاشة مزودة أيضًا بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة، والرامات الداخلية للهاتف تصل إلى 8 جيجابايت، وهو مصنوع من الزجاج المطلي من الخارج بالألومنيوم لحمايته أثناء السقوط، ويشمل الهاتف الجديد من آيفون على سعات مختلفة للذاكرة الداخلية هي 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويأتي بوزن يصل إلى 228 جرامًا إلى جانب احتوائه على معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة، و4 نانومتر علاوة على مُعالج رسومات هو Apple GPU وخماسي النواة.

أمّا الكاميرا الخلفيّة فهي عبارة عن 3 كاميرات، الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزّاوية الواسعة، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2، لكن الهاتف لا يدعم إضافة كارت ميموري ومنفذ بسماعات الأذن، إضافة إلى عدم وجود مستشعر بصمة في الهاتف، ومن المتوقع أن يصل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية إلى 5 آلاف ريال، ونحو 1500 دولار.

ألوان هاتف آيفون 14 الجديد من أبل

وفي صورة مسربة لحافظات جوال آيفون 14 الجديد، كشفت مفاجأة جديدة، خاصةً وأنها سوف يتم إصدار ألوان جديدة وذلك بعدد مختلف من درجات اللون الأخضر، بالإضافة للون الذهبي، وذلك لم يتوفر في إصدار هواتف آيفون السابقة، وسوف يأتي جوال آيفون الجديد أيضاً بالألوان التى آتت بها أبل في هاتفها الأخير وهو آيفون 13، مثل اللون الأزرق، الأبيض، الوردي.