نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هاتف ايفون 13 من مكتبه جرير في السعودية وتخفيضات هائلة وجبارة وعروض ميسرة بدون مقدم حتى 36 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط هاتف ايفون 13 من مكتبه جرير في السعودية ، من الآن يمكن للكثيرين تحقيق حلمهم بالحصول على هاتف الأحلام وهو أحد إصدارات الشركة الأمريكية أبل التي أصدرت هذا العام واحد من أفضل هواتفها وهو أيفون 13، والتي يمتلك الكثير من المزايا والمواصفات الجيدة.

فقد أتاحت مكتبة جرير إمكانية الحصول على الهاتف بالتقسيط والتي تجعل من السهل شراء الهاتف والاستفادة من جميع مواصفاته، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو وجود كفيل مع الاستماع بفترة سداد تصل إلى 36 شهر فقط كل ما تحتاج له هو الولوج إلى موقع تقسيطك لكي تتعرف على الشروط والمزايا والطريقة التي تمكنك من الحصول على تلك الخدمة.

تقسيط هاتف ايفون 13 من مكتبه جرير في السعودية

لقد أتاحت مكتبة جرير الإلكترونية خدمة تقسيط الكثير من المشتريات وهذه الخدمة تكون بالتعاون مع شركة كوارا لتمويل المشتريات، كما أن الشركة عملت على إتاحة خدمة شراء المنتجات ودفع القيمة المحددة لكل منتج على أقساط شهرية مريحة يتم احتسابها حسب قدرة العميل للدفع.

ويأتي هاتف أبل ايفون 13 برو ماكس الجديد بسعة تخزين 256 جيجا بايت الجيل الخامس، باللون الأخضر واللون الذهبي و جرافيتي وغيرها من الألوان المميزة، سعر الهاتف 4.999 ريال سعودي وبتقسيط يبدأ من 232 ريال سعودي وينم السداد على 36 شهر.

شروط التقسيط من مكتبة جرير

مع توفير مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات عملت أيضاً على وضع عدة شروط يجب أن يتم الالتزام بها وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: