توقعات سعر ومواصفات آيفون iphone 14 pro max .. وموعد النزول

سعر ومواصفات ايفون 14، يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة سعر ومواصفات الهاتف الرائد المنتظر آيفون 14 الذي سوف تطلقه الشركة الأمريكية العملاقة Apple لينافس بشدة بالأسواق العالمية والعربية، بعد النجاح الذي حققته السلسلة السابقة وهى أيفون 13، وسوف نعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بهاتف آيفون 14 وفقا للصور التي تم تسريبها والتي عرف منها شكل وتصميم الهاتف الخارجي، إلى جانب التصريحات المعلنة من بعض المواقع التقنية بشأن مواصفات ونظام الهاتف الداخلي، فتعرف معنا على سعر أيفون 14 وأهم المميزات الإضافية به، وأيضاً موعد نزول آيفون 14، في التالي:

مواصفات ومميزات ايفون 14

يأتي هاتف ايفون 14 بتصميم خارجي يشبه إلى حد كبير تصميم السلاسل السابقة من هواتف ايفون وفقا للصور المسربة، ولكن هناك بعض التحسينات والميزات الإضافية عليه، ومنها شكل الشاشة والنتوء الخاص بالكاميرا الخلفية والأمامية، إلى جانب أنهلا يأتي بمعالج أفضل كثيرا من الهواتف السابقة وهو ما يساعد على سرعة أدائه والتوفير الكبير فى استهلاك البطارية، وتأتى مواصفات الهاتف على النحو التالي:

يأتي هاتف ايفون 14 بوزن 179 جرام، وبحجم شاشة يبلغ 6.31 بوصة، من النوع super retina XDR OLED التي تعمل باللمس.

تأتى الهاتف بفئات مختلفة للذاكرة العشوائية تبلغ 128/ 256/ 512 جيجا بايت، وتبلغ الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

يدعم الهاتف بطارية سعتها 3350 ملى أمبير، ليثيوم بوليمر، كما يدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يتوفر الهاتف بالعديد من الألوان منها الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والذهبي.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن كاميرا بسعة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.6، وكاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ سعتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.

سعر هاتف آيفون 14 المتوقع فى الأسواق العالمية والعربية

يتسائل الكثيرين عن أسعار أيفون 14 والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تزيد بمعدل 100 دولار عن أيقون 13، وإليكم توقعات سعر الآيفون: