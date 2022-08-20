نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك في مسابقة حلم حول العالم مع مصطفي اغا للربح 150 ألف دولار في المقال التالي
تعتبر مسابقة حلم من أفضل المسابقات التي تقام في جميع الدول العربية، حيث يتم اختيار الفائزين بمنتهى الشفافية ويتم تقديم هذه المسابقة من خلال شاشات أم بي سي، ومقدم هذا البرنامج هو مصطفي الأغا، سنتعرف على شروط هذه المسابقة.
مسابقة حلم مع مصطفي اغا
تعد مسابقة حلم من أهم المسابقات التي تقام في جميع الدول، وتبلغ قيمة هذه المسابقة حوالي 3 مليون دولار، ويمكنك الاشتراك في هذه المسابقة من خلال هذه الأرقام التالية:
- يمكنك إرسال الرسالة من المملكة العربية السعودية من خلال الرقم التالي: 650444.
- والاشتراك من الأمارات على الرقم التالي: 6070.
- كما يمكن الاشتراك من مصر من خلال الرقم التالي: 95458، أو 95450.
- ويمكن الاشتراك من الكويت على الرقم التالي 4141.
- بينما الاشتراك من سوريا على الرقم التالي: 1555.
- ويمكن الاشتراك من البحرين على الرقم التالي: 94000.
- والاتصال من العراق على الرقم التالي: 2266.
- ويمكن الاشتراك من أي مكان في العالم على أي من الأرقام التالية 0088216101092 أو الرقم التالي 00821622775627.
- كل ما عليك هو إرسال كلمة حلم أو dream على أي من الأرقام التالية التابعة للبلدة التي تقيم فيها، أو على الأرقام الموحدة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
- كل ما عليك هو إرسال رسالة نصية بها كلمة انضم أو join، علي أي من الأرقام المرادفة للبلد التي تقيم بها، وبعد إرسال الرسالة يقوم القناة بإرسال رسالة ترحيبية إلي المشترك.
- كما أنه يتم إرسال بعض التفاصيل التي يجب عليك اتباعها، وممكن الاشتراك من خلال التطبيق الخاص بالمسابقة، يتم الدخول إلي الرابط الخاص بها، وبعد ذلك تقوم باستقبال بعض التفاصيل التي تخص المسابقة، كل ما عليك هو الإجابة على بعض الأسئلة التي يقوم البرنامج إرسالها لك.
- ومع كل مرة إجابة صحيحة على الأسئلة سيتم زيادة الفرصة الخاصة بك بدخول السحب، ويتم إرسال الأسئلة من المعلومات العامة.
- غير مسموح بالاشتراك بأي من طاقم العمل، أو الأقارب العاملين في البرنامج، أو المعدين في البرنامج، سيتم خصم قيمة الرسالة النصية التي يتم إرسالها إليك في المرة الأولى فقط يكون الاشتراك مجاني لكن بعد ذلك سيتم الخصم، ونتمنى حظ موفق للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاشتراك في مسابقة حلم حول العالم مع مصطفي اغا للربح 150 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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