خطوات الاشتراك في مسابقة حلم حول العالم مع مصطفي اغا للربح 150 ألف دولار

تعتبر مسابقة حلم من أفضل المسابقات التي تقام في جميع الدول العربية، حيث يتم اختيار الفائزين بمنتهى الشفافية ويتم تقديم هذه المسابقة من خلال شاشات أم بي سي، ومقدم هذا البرنامج هو مصطفي الأغا، سنتعرف على شروط هذه المسابقة.

مسابقة حلم مع مصطفي اغا

تعد مسابقة حلم من أهم المسابقات التي تقام في جميع الدول، وتبلغ قيمة هذه المسابقة حوالي 3 مليون دولار، ويمكنك الاشتراك في هذه المسابقة من خلال هذه الأرقام التالية:

يمكنك إرسال الرسالة من المملكة العربية السعودية من خلال الرقم التالي: 650444.

والاشتراك من الأمارات على الرقم التالي: 6070.

كما يمكن الاشتراك من مصر من خلال الرقم التالي: 95458، أو 95450.

ويمكن الاشتراك من الكويت على الرقم التالي 4141.

بينما الاشتراك من سوريا على الرقم التالي: 1555.

ويمكن الاشتراك من البحرين على الرقم التالي: 94000.

والاتصال من العراق على الرقم التالي: 2266.

ويمكن الاشتراك من أي مكان في العالم على أي من الأرقام التالية 0088216101092 أو الرقم التالي 00821622775627.

كل ما عليك هو إرسال كلمة حلم أو dream على أي من الأرقام التالية التابعة للبلدة التي تقيم فيها، أو على الأرقام الموحدة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم