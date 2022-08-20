نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile وعدم الحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile في المقال التالي
عمر شويل - جدة لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile بشكل كامل وعدم السماح بالحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile . سواء للهواتف ألأند رويد أو أي أجهزة أخري محمولة والكمبيوتر . هذا التساؤل الذي أثار فضول العديد من عشاق لعبة Pubg mobile التي انتشرت بسرعة البرق علي مستوي العالم كما حققت . لعبة Pubg Mobile نجاحاً غير مسبوقاً في عدد تثبيت اللعبة علي الأجهزة المتنوعة التي تخطت الملايين . ويأتي خبر حظر لعبة Pubg Mobile صادماً لعشاق اللعبة وعدم إتاحتها بشكل كامل . وذلك الحظر خلفه أسباب محددة نتعرف عليها في سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile
حظر تنزيل لعبة ببجي الخبر الصادم لعشاق ببجي ذلك الخبر لم يتم تنفيذه سوي في دولة الهند فقط حيث أن . الحكومة الهندية قررت بأنه يتم حظر تحميل لعبة ببجي موبايل علي مستوي الهند بشكل كامل . ذلك القرار ترتب علي مادة 69A التي تنص علي مواد محددة لتكنولوجيا المعلومات كما أن القرار الخاص في لعبة Pubg . وحظرها بشكل كامل ذلك لتشابه اللعبة مع نسخة اللعبة الهندية BGMI وبذلك القرار لم تعد إمكانية تثبيت Pubg mobile متاحة علي مستوي الهند . كذلك بجانب أيضاً حذف صورة ببجي من كافة المتاجر الخاص بالتطبيقات من داخل الدولة . ويأتي ذلك القرار بسبب أنه هناك صبي يبلغ من العمر 16 عاماً قام بإطلاق النار علي والدته . بسبب أنها منعته من أن يلعب لعبة ببجي والألعاب الإلكترونية الأخري .
حظر لعبة Pubg Mobile بجانب العديد من التطبيقات الأخري
بعد أن تم التعرف علي تفاصيل لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile يأتي بجانب ذلك الخبر أيضاً حظر العديد من التطبيقات . الأخري داخل الهند والتي وصلت إلي 118 تطبيق وذلك لأن تلك التطبيقات تحتوي علي أمور مخالفة . وذلك ما تم الإعلان عنها من وزارة التكنولوجيا والإلكترونيات الهندية كما شمل ذلك القرار . عملاق البحث الخاص بالصين وهو تطبيق بايدو كذلك بجانب التطبيق الشهير الخاص بالدفع عبر الهاتف . وهو تطبيق علي باي وتم بجانب تلك التطبيقات حظر العديد من التطبيقات الأخري . مع عدم السماح بالحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile مرة أخري داخل البلاد . أما عن بعض التصريحات التي صدرت من أشخاص مختلفة عن لعبة Pubg Mobile نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
ما صدر من تصريحات عن طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل
لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile هذا ما تم تداوله من العديد من عشاق اللعبة داخل الهند حيث أن حظر ببجي . كان مؤثراً للغاية حيث أن لعبة Pubg موبايل هي اللعبة الأفضل بين الألعاب الإلكترونية الأخري . كما أن النجاح الذي حققته والذي بلغ لإعداد تثبيت حتي 54 مليون مرة داخل الهند فقط . ورغم العديد من تصريحات الخاصة بلعبة ببجي لم تكن هناك أي استجابة في بعث الأمل مرة أخري . في الحصول علي تنزيل لعبة ببجي علي أي جهاز محمول أو كمبيوتر داخل الهند .
دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD
— PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB)
دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD— PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) March 17, 2022
لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile هذا التساؤل الذي كان يتوقعه العديد من عشاق اللعبة بأنه سيحدث علي مستوي واسع . ولكن حظر لعبة Pubg Mobile تم مع العديد من التطبيقات الأخري داخل دولة الهند فقط وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile وعدم الحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.