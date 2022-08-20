نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile وعدم الحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile بشكل كامل وعدم السماح بالحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile . سواء للهواتف ألأند رويد أو أي أجهزة أخري محمولة والكمبيوتر . هذا التساؤل الذي أثار فضول العديد من عشاق لعبة Pubg mobile التي انتشرت بسرعة البرق علي مستوي العالم كما حققت . لعبة Pubg Mobile نجاحاً غير مسبوقاً في عدد تثبيت اللعبة علي الأجهزة المتنوعة التي تخطت الملايين . ويأتي خبر حظر لعبة Pubg Mobile صادماً لعشاق اللعبة وعدم إتاحتها بشكل كامل . وذلك الحظر خلفه أسباب محددة نتعرف عليها في سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile

حظر تنزيل لعبة ببجي الخبر الصادم لعشاق ببجي ذلك الخبر لم يتم تنفيذه سوي في دولة الهند فقط حيث أن . الحكومة الهندية قررت بأنه يتم حظر تحميل لعبة ببجي موبايل علي مستوي الهند بشكل كامل . ذلك القرار ترتب علي مادة 69A التي تنص علي مواد محددة لتكنولوجيا المعلومات كما أن القرار الخاص في لعبة Pubg . وحظرها بشكل كامل ذلك لتشابه اللعبة مع نسخة اللعبة الهندية BGMI وبذلك القرار لم تعد إمكانية تثبيت Pubg mobile متاحة علي مستوي الهند . كذلك بجانب أيضاً حذف صورة ببجي من كافة المتاجر الخاص بالتطبيقات من داخل الدولة . ويأتي ذلك القرار بسبب أنه هناك صبي يبلغ من العمر 16 عاماً قام بإطلاق النار علي والدته . بسبب أنها منعته من أن يلعب لعبة ببجي والألعاب الإلكترونية الأخري .

حظر لعبة Pubg Mobile بجانب العديد من التطبيقات الأخري

بعد أن تم التعرف علي تفاصيل لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile يأتي بجانب ذلك الخبر أيضاً حظر العديد من التطبيقات . الأخري داخل الهند والتي وصلت إلي 118 تطبيق وذلك لأن تلك التطبيقات تحتوي علي أمور مخالفة . وذلك ما تم الإعلان عنها من وزارة التكنولوجيا والإلكترونيات الهندية كما شمل ذلك القرار . عملاق البحث الخاص بالصين وهو تطبيق بايدو كذلك بجانب التطبيق الشهير الخاص بالدفع عبر الهاتف . وهو تطبيق علي باي وتم بجانب تلك التطبيقات حظر العديد من التطبيقات الأخري . مع عدم السماح بالحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile مرة أخري داخل البلاد . أما عن بعض التصريحات التي صدرت من أشخاص مختلفة عن لعبة Pubg Mobile نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ما صدر من تصريحات عن طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل

لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile هذا ما تم تداوله من العديد من عشاق اللعبة داخل الهند حيث أن حظر ببجي . كان مؤثراً للغاية حيث أن لعبة Pubg موبايل هي اللعبة الأفضل بين الألعاب الإلكترونية الأخري . كما أن النجاح الذي حققته والذي بلغ لإعداد تثبيت حتي 54 مليون مرة داخل الهند فقط . ورغم العديد من تصريحات الخاصة بلعبة ببجي لم تكن هناك أي استجابة في بعث الأمل مرة أخري . في الحصول علي تنزيل لعبة ببجي علي أي جهاز محمول أو كمبيوتر داخل الهند .

دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) March 17, 2022

لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile هذا التساؤل الذي كان يتوقعه العديد من عشاق اللعبة بأنه سيحدث علي مستوي واسع . ولكن حظر لعبة Pubg Mobile تم مع العديد من التطبيقات الأخري داخل دولة الهند فقط وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال “موقع ثقفني” .