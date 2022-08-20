احذروا هذه الأمور أثناء العواصف الرعدية

احذروا هذه الأمور أثناء العواصف الرعديةعلى الرغم من أن احتمالات التعرض للبرق أقل من 1 في المليون، فإن بعض العوامل قد تعرِّضك لخطر أكبر، غالباً ما يصيب البرق الأشخاص الذين يعملون بالخارج، أو يشاركون في أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق، لكنه أيضاً قد يؤثر عليك حتى لو كنت تحت أسقف منزلك.

لماذا لا ينبغي الاستحمام أبداً أثناء عاصفة رعدية!

معظم الناس على دراية بالسلامة الأساسية للعواصف الرعدية، مثل تجنب الوقوف تحت الأشجار، أو بالقرب من النافذة، وعدم التحدث على الهاتف السلكي (الهواتف المحمولة آمنة).

لكن هل تعلم أنه يجب عليك تجنب الاستحمام، أو غسل الأطباق أثناء عاصفة رعدية؟

لفهم السبب، عليك أولاً معرفة القليل عن كيفية عمل العواصف الرعدية والبرق.

كيف يحدث البرق؟

هناك عنصران أساسيان يتسببان في ازدهار العاصفة الرعدية: الرطوبة وارتفاع الهواء الدافئ. وتخلق درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة كميات كبيرة من الهواء الرطب، الذي يرتفع إلى الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يتحول إلى عاصفة رعدية.

ووفقاً لما ذكره موقع The Conversation الأسترالي تحتوي الغيوم على ملايين قطرات الماء والجليد، وتفاعلها هو ما يؤدي إلى توليد البرق.

تتصادم قطرات الماء الصاعدة مع القطرات الجليدية المتساقطة، وتمررها بشحنة سالبة، وتترك نفسها بشحنة موجبة.

في العاصفة الرعدية، تعمل الغيوم كمولدات ضخمة تفصل بين الشحنات الموجبة والسالبة؛ لإنشاء فواصل شحنة هائلة داخل السحب.

عندما تتحرك السحب الرعدية فوق الأرض، فإنها تولّد شحنة معاكسة في الأرض، وهذا ما يجذب ضربة ضوئية نحو الأرض.

تريد العاصفة الرعدية موازنة شحناتها، وتقوم بذلك عن طريق التفريغ بين المناطق الإيجابية والسلبية.

عادةً ما يكون مسار هذا التفريغ هو الأقل مقاومة، لذلك من المرجح أن تصطدم الأشياء الأكثر توصيلاً (مثل المعدن) أثناء العاصفة.

لذلك فإنّ النصيحة الأكثر فائدة للعاصفة الرعدية هي: عندما يزأر الرعد، اذهب إلى الداخل.

الحمام هو المكان المثالي لنقل الكهرباء من البرق إلى الأرض!

ما لم تكن جالساً في حمام بالخارج، أو تستحم تحت المطر، فمن غير المرجح أن تصطدم بالبرق.

ولكن إذا ضرب البرق منزلك، فإن الكهرباء ستتبع المسار الأقل مقاومة للأرض.

توفر أشياء مثل الأسلاك المعدنية أو المياه في الأنابيب الخاصة بك مساراً موصلاً مناسباً لتتبعه الكهرباء على الأرض.

يوفر الدش هذين الأمرين (الماء والمعدن)، مما يجعله مساراً مثالياً لتوصيل الكهرباء.

لذلك عليك تجنب جميع الأنشطة التي تعتمد على الماء أثناء العاصفة الرعدية – حتى أثناء الغسيل – لتقليل خطر التعرض للإصابة.

هناك مخاطر أخرى يجب البحث عنها أثناء العاصفة الرعدية، الأمر الذي قد لا يبدو واضحاً هو الاستناد على جدار خرساني.

في حين أن الخرسانة نفسها ليست موصلة لذلك، إذا تمت تقويتها بعوارض معدنية (تسمى “حديد التسليح”) ، فإنها يمكن أن توفر مساراً موصلاً للصواعق.

تجنب أيضاً استخدام أي شيء موصول بمأخذ للتيار الكهربائي (أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفاز، والغسالات، وغسالات الصحون) حيث يمكن أن توفر كل هذه المسارات مسارات لضربة الصواعق.

قاعدة عامة: إذا كان بإمكانك سماع الرعد من بعيد، فأنت قريب بما يكفي من العاصفة ليصلك البرق، حتى لو لم يكن هناك مطر.

المصدر: وكالات