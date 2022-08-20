نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 ماكس Iphone 14 pro max أقوى هاتف لعام 2023 توقعات السعر والامكانيات في المقال التالي
العديد من التسريبات ترجح أنه من المتوقع ان يتم الاعلان عن كل التفاصيل الخاصة لهاتف ايفون 14 برو ماكس في كل الاسواق العالمية، وذلك يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع ان يكون السعر متقارب إلى حد كبير من النسخه ايفون 14 التي تم اصدارها منذ فتره قصيرة، ولكن هناك الكثير من الترجيحات الخاصة لكل الاسعار هذا الهاتف وكل المواصفات المعلنة عنه والتي سوف نوضحها خلال هذا المقال.
عيوب هاتف Iphone 14 pro max
من أبرز العيوب الموجودة في هذا الهاتف:
إن هذا الهاتف لا يوجد به دعم في الكارت الميمورؤ، كما أن هذا الهاتف لا يوجد به مستشعر البصمة بأي شكل من الأشكال..
سعر هاتف Iphone 14 pro max المتوقع في مصر
وبالنسبة إلى الاسعار من المتوقع أن حوالي 14 الف جنيه مصري. وذلك 256 جيجابايت ، كما أنه بالنسبة إلى النسخة التي تكون 512 جيجابايت، من المتوقع أن يكون السعر 28 الف جنيه وكل هذه الاسعار مجرد اقتراحات ولا يوجد أي أسعار حقيقيا في هذا الأمر.
مواصفات هاتف Iphone 14 pro max
حيث أنه من أبرز المواصفات التي تكون موجودة في هذا الهاتف:
- حيث أن هذا الهاتف يكون به شاشة مقاس حوالي 6.7 بوصة، كما أنه وصل بمعدل تحديث 120 هرتز.
- كما أن هذه الشاشة تكون مزودة بطبقة مقاومة لو جود اي غبار أو زيوت أو أتربة أو اي بصمات الاصابع.
- هذا الهاتف يكون متوفر بحوالي مساحة 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.
- وزن الهاتف يكون خفيف تسبيا وهذه من أفضل الأمور الموجودة به.
- المعالج الموجود في هذا الخاتف يكون قوي ويكون سداسي النواة، حيث أنه Apple A16 Bionic.
- كما أنه بالإضافة إلى. ذلك فإن هذا الهاتف سوف يدعم نظام التشغيل .iOS v15 .
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