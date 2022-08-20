مواصفات وسعر ايفون 14 ماكس Iphone 14 pro max أقوى هاتف لعام 2023 توقعات السعر والامكانيات

العديد من التسريبات ترجح أنه من المتوقع ان يتم الاعلان عن كل التفاصيل الخاصة لهاتف ايفون 14 برو ماكس في كل الاسواق العالمية، وذلك يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع ان يكون السعر متقارب إلى حد كبير من النسخه ايفون 14 التي تم اصدارها منذ فتره قصيرة، ولكن هناك الكثير من الترجيحات الخاصة لكل الاسعار هذا الهاتف وكل المواصفات المعلنة عنه والتي سوف نوضحها خلال هذا المقال.

عيوب هاتف Iphone 14 pro max

من أبرز العيوب الموجودة في هذا الهاتف:

إن هذا الهاتف لا يوجد به دعم في الكارت الميمورؤ، كما أن هذا الهاتف لا يوجد به مستشعر البصمة بأي شكل من الأشكال..

سعر هاتف Iphone 14 pro max المتوقع في مصر

وبالنسبة إلى الاسعار من المتوقع أن حوالي 14 الف جنيه مصري. وذلك 256 جيجابايت ، كما أنه بالنسبة إلى النسخة التي تكون 512 جيجابايت، من المتوقع أن يكون السعر 28 الف جنيه وكل هذه الاسعار مجرد اقتراحات ولا يوجد أي أسعار حقيقيا في هذا الأمر.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro max

حيث أنه من أبرز المواصفات التي تكون موجودة في هذا الهاتف: