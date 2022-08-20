موعد إطلاق هاتف «iphone 14 pro max» تعرف على مواصفات الهاتف وأهم مميزاته والوانه المتوقعه

مع اقتراب شهر سبتمبر يقترب موعد مؤتمر آبل السنوي الذي تعلن فيه عن أحدث إصداراتها، والتي سوف يكون من بينها هذا العام “آيفون 14“؛ لذا بدأ مستخدمي الآيفون في البحث عن مواصفات وسعر الإصدار الجديد، وموعد نزوله الأسواق، ومما زاد فضولهم وترقبهم له، تردد بعض الأنباء عن مفاجآت بخصوص ألوان آيفون 14 المنتظر، وسوف نوضح، من خلال هذه السطور، أهم مواصفات الهاتف وألوانه ومميزاته التي سوف يغزو بها الأسواق.

ألوان آيفون 14

أشارت بعض التسريبات حول آيفون 14، ومواصفاته، إلى أن شركة آبل سوف تقوم بإصدار آيفون 14 بخيارات لونية متعددة كي تناسب كافة الأذواق وتأتي الألوان الأساسية في مقدمة تلك الخيارات وتلك الألوان هي : الأسود والذهبي والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق.

كما ترددت بعض الأنباء حول نية الشركة إعادة اللونين، الأحمر الأرجواني، واللون البنفسجي، إلى قائمة الخيارات اللونية الخاصة بالهاتف آيفون 14.

أبعاد الهاتف آيفون 14

يزن آيفون 14 حوالي 240 جرام، كما يبلغ طول الهاتف حوالي146.7 مم، أما عرض الجهاز فيبلغ 71.5 مم، بينما يبلغ سمكه 7.4 مم

ويمتلك الهاتف شاشة سوبر ريتينا XDR OLED، مقاس 6.1“ أي 15.49 سم، ودقتها 1170×2532 بكسل، وكثافتها 460 نقطة/ البوصة، كما أنها تعمل باللمس، وتوفر بها خاصية اللمس المتعدد.

أهم مواصفات آيفون 14

يحتفظ آيفون 14 بالتصميم المعتاد لآيفون 12 و13 بنفس استدارة زواياه وحوافه المسطحة، مع وجود اختلاف في الانحناء في فئة PRO، بالإضافة إلى كاميرا بمساحة أكبر لتناسب وجود المستشعرات الجديدة للهاتف.

وعلاوة على ذلك فشاشة الهاتف تحمل شق صغير على هيئة قرص دواء صغيرة، إلى جانب فتحة كاميرا أمامية دائرية، مع خاصية التعرف على الوجه.

تغيير أحجام الشاشة في آيفون 14

عملت شركة أبل على تغيير أحجام الشاشات في إصدارات آيفون 14 وهو ما يعتبر أكبر اختلاف فيها، وذلك على النحو التالي: