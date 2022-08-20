نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع حساب جوجل بعد نسيان كلمة السر بسهولة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر، هل نسيت كلمة مرور حساب Gmail الخاص بك؟ هذه مشكلة كبيرة لأن كل شيء وكل خدمات Google مرتبطة بحساب Gmail الخاص بك ، وفقدان كلمة المرور الخاصة بك وعدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك يعني أنه لا يمكنك العودة إلى حياتك الرقمية القديمة .

فلا تقلق ، لأن في الأسطر التالية سنخبرك فيما يلي بعض الخطوات التي ستساعدك على استعادة حساب Gmail الخاص بك بعد فقد أو نسيان كلمة المرور الخاصة بك.

باستخدام Gmail ، يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بأمان في السحابة. يمكنك الوصول إلى الرسائل من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز باستخدام متصفح الويب. يمكنك الانضمام أو بدء اجتماع فيديو Google Mate مباشرة من Gmail.

يمكنك أيضًا إضافة دردشة Google إلى البريد الوارد في Gmail واستخدام جميع ميزات الدردشة في حسابك ، بالإضافة إلى أنه يمكنك بسرعة تنظيم والعثور على رسائل البريد الإلكتروني المهمة وقراءتها. اتصال بالإنترنت.

أفضل 4 طرق لاسترداد حساب Gmail الخاص بك:

استعادة حساب Gmail عن طريق رقم الهاتف

استرجع حساب Gmail الخاص بك باستخدام بريد إلكتروني آخر

استرداد حساب بريد جوجل بدون رقم هاتف

استعادة حساب Gmail معطل

استعادة حساب Gmail عن طريق رقم الهاتف

لإصلاح ذلك لاستعادة حساب Gmail الخاص بك إذا كان لديك هاتف تم ربطه مسبقًا بحساب Gmail الخاص بك ، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Gmail 2. أدخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف

3. عند مطالبتك بكلمة المرور الخاصة بك ، انقر فوق نسيت كلمة المرور 4. سيُطلب منك إدخال بريدك الإلكتروني الاحتياطي للاستعادة

5. تجاهل الأمر واضغط على الزر “جرب طريقة أخرى” أدناه

6. أدخل رقم الهاتف 7 الذي قمت بربطه مسبقًا بحساب Gmail الخاص بك. سيتم إرسال رمز مكون من 6 أرقام إلى هاتفك الذكي

8. أدخل الرمز في المساحة المتوفرة

9. يمكنك الآن إنشاء كلمة مرور جديدة 2. استرجع حساب Gmail الخاص بك باستخدام بريد إلكتروني آخر

استرجع حساب Gmail الخاص بك باستخدام بريد إلكتروني آخر

إذا لم تنجح الطريقة الأولى معك لأن هاتفك ليس مرتبطًا بحساب Gmail الخاص بك ، فيمكنك تجربة الطريقة الثانية ، والتي تعتمد على استعادتك ببريد إلكتروني آخر عندما نسيت حساب gmail الخاص بحساب Google

1. انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Gmail

2. أدخل عنوان Gmail الخاص بك

3. ثم انقر فوق “نسيت كلمة المرور”

4. سيُطلب منك إدخال بريدك الإلكتروني الاحتياطي للاستعادة

5. سيتم إرسال رمز التحقق إلى بريد إلكتروني آخر

6. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني والنقر فوق ارتباط التحقق أو نسخ الرمز وإدخاله في مربع التحقق

7. يمكنك الآن إنشاء كلمة مرور جديدة وتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك. هذه هي الخطوات الضرورية لاستعادة حساب Gmail الخاص بك بعد فقد أو نسيان كلمة المرور الخاصة بك. ومع ذلك ، يمكنك محاولة استعادة حساب Gmail الخاص بك والعثور على رسالة تخبرك أن Google لا يمكنها إثبات ملكية هذا الحساب .

فأنت بحاجة إلى الإجابة على سؤال الأمان وكلمة المرور الأخيرة لحسابك ومحاولة تسجيل الدخول من الجهاز الذي استخدمته لفتح بريد جوجل. في بعض الحالات ، أثناء عملية الحذف ، يتضمن ذلك اختراق الحسابات وانتحال هوية الحسابات وإرسال الرسائل والمحتوى غير المرغوب فيهما ، من بين أسباب أخرى.

إليك كيفية استرداد حساب Gmail معطل

2. عند تسجيل الدخول ، ستتلقى رسالة تفيد بأن الحساب قد تم تعليقه ولماذا

3. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى من المتصفح وقدم طلبًا لاستعادة الحساب

4. ثم حدد طلب مراجعة القرار لتعطيل حسابك

5. اتبع التعليمات التي تظهر أمامك أو املأ النموذج من هنا

6. أدخل البريد الإلكتروني لمتابعة حالة طلبك