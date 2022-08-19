نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جهاز Redmi K50S Pro وسعره في الأسواق في المقال التالي

قامت شركة Xiaomi بإطلاق هاتف Redmi K50S Pro ضمن سلسلة هواتف K والذي يحتوي على العديد من المزايا الأكثر من رائعة والتى حرصت الشركة المصنعة على أن تتوافر في الجهاز من أجل أن تنافس الشركات العالمية الأخرى للهواتف التي تنتج هواتف من نفس الفئة السعرية. مواصفات جهاز Redmi K50S Pro الوزن ٢٠١ جرام.

الأبعاد من طول وعرض وسمك ١٦٣.١×٧٦.٢×٨.٥ مليمتر.

شريحتين اتصالات من نوع نانو سيم والاثنين في وضع الاستعداد وأيضا الجهاز يدعم الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

الشاشة من نوع أولد.

حجم الشاشة ٦.٦٧ بوصة.

دقة الشاشة ٣٢٠٠×١٤٤٠ بكسل.

معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز درجة سطوعها ١٢٠٠ شمعة .

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع غورلا جلاس.

نظام تشغيل الجهاز أند رويد ١٢.

المعالج ثماني النواة.

يوجد من هذا الجهاز أكثر من إصدار من حيث الذاكرة العشوائية والصلبة فيوجد إصدار ١٢٨ جيجا بايت مع ٨ رام /٢٥٦ جيجا بايت مع ٨ رام /٢٥٦ جيجا بايت مع ١٢جيجا بايت رام /٥١٢ جيجا بايت مع ١٢ جيجا بايت رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بأكثر من دقة وفتحة عدسة وتأني مدعمة بفلاش ثنائي .

الكاميرا الأمامية (السيلفى) بدقة ٢٠ ميجا بكسل وفتحة عدسة ٢.٥ .

الجهاز يدعم وجود سماعات ستريو.

يحتوي على مستشعر بصمة في زر التشغيل.

بطارية من ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة تصل سعتها إلى ٥٠٠٠ ملي أمبير مع دعم الشحن السريع الذي يصل إلى ١٢٠ وات أي أنه يمكن شحن الجهاز من ٠_١٠٠ خلال ١٩ دقيقه فقط.

يوجد لهذا الجهاز أكثر من لون فيوجد اللون الأسود/الأزرق/ الأبيض/ الأخضر. عيوب جهاز Redmi K50S Pro الجهاز غير مقاوم للمياه بصورة كاملة فهو مقاوم لرذاذ المياه فقط. لا يدعم إضافة ذاكرة إضافية تركيب كارت ميموري . لا يحتوي على منفذ سماعات من نوع ٣.٥ ملي. لا يدعم تشغيل راديو fm من خلاله. سعر جهاز Redmi K50S Pro يبلغ سعره في جمهورية مصر العربية ٧٣٠٠ جنيه مصري.

يبلغ سعره بالدولار الأمريكي ٤٧٠ دولار أمريكي

يبلغ السعر في المملكة العربية السعودية ١٧٦٠ ريال سعودي. عمر شويل - جدة مواصفات جهاز Redmi K50S Pro وسعره في الأسواق - ثقفني

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