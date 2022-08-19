نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيوب Apple iPhone 14 سعر ومواصفات سلسلة هواتف Apple iPhone 14 الجديدة في المقال التالي
عيوب Apple iPhone 14 ،سعر ومواصفات Apple iPhone 14 كتقليد ، تطلق شركة Apple Inc طرازات iPhone جديدة كل عام وستدعي دائمًا أنها ثورة تحت الغطاء قبل طرحها، هل سيكون حدث Apple الخاص لعام 2022 ضجيجًا أم نتيجة هاتف رائد لامع جديد؟ قبل أن نتوصل إلى استنتاج ، دعونا نرى ملخصًا عن أجهزة iPhone الجديدة ، مثل عيوب ومزايا iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max.
عيوب Apple iPhone 14
- البطارية لا تزال ضعيفة :تدعم العديد من هواتف Android بطارية تصل إلى 4000 مللي أمبير ، مثل Samsung Galaxy S22 و Huawei P50 Pro ، على سبيل المثال لا الحصر. إنه لأمر مخيب للآمال أنه لا يوجد حتى الآن زيادة كبيرة في عمر بطارية iPhone 14 / Pro / Pro Max. من الأفضل أن تقوم بإعداد بنك طاقة لجهاز iPhone 14 الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى رحلة طويلة.
- لا يوجد تصميم جذاب: يبدو أن iPhone الجديد ليس لديه أفكار. كل عام ، نرى معالجًا أسرع ونظام iOS جديدًا وبطارية محسّنة وكاميرا أفضل. لكننا لا نرى أي ميزات جديدة مثيرة.
- مكلفة :يبدأ سعر iPhone 14 من 699 دولارًا ، بينما يبلغ سعر iPhone 14 Pro و Max و Pro Max 999 دولارًا أو أكثر. صحيح ، تم استبدال المكونات الآن بإصدارات متقدمة ، مثل معالج A16 ودعم 5G بالإضافة إلى تصميمات جديدة أخرى. لكن ، السعر مرتفع!
مواصفات iphone 14
شاشة Liquid Retina HD مقاس 5.4 بوصة ، زجاج مقاوم للخدش ، مقاوم للماء (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) ، اللمسات النهائية: أرجواني ، أصفر ، أخضر ، أسود ، أبيض ، وأحمر.
أخبار iPhone 14: 4 أجهزة iPhone جديدة – iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max قد يتم الإعلان عنها في أكتوبر 2022. تشتمل الطرز الجديدة على شاشات OLED مقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة وتعمل بشكل أسرع مع A15 / A16 Bionic و iOS 16. iPhone 14 Pro Max هو إصدار “Plus” مع شاشة Super Retina XDR OLED تصل إلى 6.7 بوصة وكاميرا ثلاثية العدسات ثلاثية الأبعاد. iPhone 14 هو هاتف iPhone “منخفض النهاية” يتميز بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة ومتوفر بألوان مختلفة ، بما في ذلك البنفسجي والأخضر.
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