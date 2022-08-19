3 ميزات رائعة في تطبيق تيليجرام تعرف عليها الآن

يعتبر تطبيق المراسلة تيليجرام من أفضل تطبيقات المراسلة على مستوى العالم، وهو يضم العديد من الميزات الرائعة التي تجعله أحد البدائل الجيدة التي تحتل قائمة الصدارة كأقوى منافس لتطبيق المراسلة الأمريكي الشهير واتساب، لذا سنوضح في هذا المقال بعض الميزات المهمة في تطبيق المراسلة تيليجرام، أول هذه الميزات هي نقل جهات الاتصال، حيث يقوم تيليجرام بتقديم طريقة رائعة لنقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك، وغيرها من المعلومات إلى الرقم الجديد، وهذه الطريقة يمكن استخدامها لجمع معلوماتك على التطبيق بسهولة، بالإضافة إلى تغيير رقم الهاتف المرفق بحسابك دون فقد أي من محادثاتك أو جهات الاتصال الخاصة بك.

ميزات تيليجرام

يمكنك تغيير الرقم من خلال فتح الإعدادات ثم اختر تغيير الرقم، واتبع التعليمات، وهذا سيؤدى إلى نقل جميع الرسائل والوسائط الخاصة بك إلى الرقم الجديد، وسيقوم تيليجرام بإضافة رقمك الجديد في دفاتر العناوين لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، في حالة الرغبة في إضافة رقم ثان بدلاً من نقل سجل الدردشة الخاصة بك، فإن تيليجرام يتيح لك أيضاً استخدام حسابات متعددة في نفس الوقت، وذلك من خلال النقر فوق معلومات الاتصال الخاصة بك من الشريط الجانبي للإعدادات، واختر إضافة حساب.

يتيح تيليجرام لك ميزة أخرى وهي صور متعددة للملف الشخصي، حيث يتيح لك تحميل صور ملف تعريف إضافية، وذلك في حين أن أحدث صورة هي صورة الملف الشخصي التي ستراها جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنهم التمرير لرؤية باقي الصور، ويمكنك تحميل صور ملف تعريف جديدة من خلال فتح إعدادات تليجرام، ثم اضغط على أيقونة الكاميرا، وبعدها قم بالضغط عى زر تحرير واختر تعيين صورة جديدة.

أما الميزة الثالثة في تطبيق تيليجرام هي دردشة سرية، في حين أن جميع المحادثات في تليجرام تكون مشفرة من طرف إلى طرف ، فإنه لا تزال الدردشات الافتراضية مخزنة على خوادم الشركة، وهذا قد يثير مخاوف بشأن الخصوصية، ولتحقيق أقصى قدر من الخصوصية، يمكنك إنشاء محادثات سرية تستخدم التشفير من طرف إلى طرف، حيث لا يتم تخزينها على خوادم تيليجرام، لذلك لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال الهاتف المحدد، وإذا قام أحد الطرفين بحذف الرسالة، فإنها تختفي على كلا الجهازين المرسل والمستقبل.