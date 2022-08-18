نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأمور المعلنة في الفترة الاخيرة ان هاتف ايفون 14 برو ماكس سوف يكون متوفر خلال الفترة القادمة، حيث أنه ينتظر العديد من المستخدمين مواعيد إطلاق هذا الهاتف خلال الاسابيع المقبلة وذلك بسبب المواصفات الرائعة والتصميم المميز لهذا الهاتف بالاضافة الى حجمه الخفيف والألوان المتعددة التي سوف يتوفر بها الهاتف ومنها الابيض والاسود والازرق، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على أبرز مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس.

السعر المتوقع

وبالنسبه للأسعار فان السعر المتوقع لهاتف ايفون 14 برو ماكس والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال شهر تسعه القادم، لأنه سوف يبدأ من 1340 دولار أمريكي، وهذا يكون سعره بالمصري 39,000 جنيه مصري، كما أنه في المملكه العربية السعوديه من المتوقع أن يصل الى حوالي 5990 الف ريال سعودي، كما أنه في الامارات من المتوقع أن يصل إلى حوالي 5990 الف درهم.

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتوفر في هذا الهاتف العديد من المميزات المختلفة التي جعلته يتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويجعل كل المستخدمين يبحثون عن سعر هذا الهاتف حتى يقومون بشرائه حيث أنه يتميز بوجود سماعات خارجية وتكون من النوع استريو، كما أنه يكون الميكروفون من النوع الثنائي الذي يمكنه أن يفصل الضوضاء عند التكلم مع الآخرين، البلوتوث في هذا الهاتف من أحدث اصدارات البلوتوث، كما إنه بالاضافة الى ذلك من الصعب أن يتأثر الهاتف بوجود غبار أو ماء عليه سعر الهاتف مناسب الى حد كبير مع العديد من الأشخاص مقارنة باسعار الفئات الهواتف الأخرى من نفس النوع، كما أن مساحة الهاتف تكون أكبر من المتوقع وهذا يكون ميزة كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، لذلك وضحنا لكم أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف.