نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر GTA Trilogy Definitive Edition من خلال متجر Rockstar Games طريقة تنزيلها علي اجهزة الاندرويد في المقال التالي
عمر شويل - جدة GTA Trilogy Definitive Edition من خلال متجر Rockstar Games ، أصدرت Rockstar لعبة GTA: The Trilogy – الإصدار النهائي لأجهزة PlayStation و Xbox و Nintendo Switch وأجهزة الكمبيوتر ولجوالت نظام الاندرويد والايفون أيضا ، ولكن لا يمكن تنزيل إصدار الكمبيوتر الشخصي إلا من Rockstar Games Store ، بينما تتوفر إصدارات وحدة التحكم من الأنظمة الأساسية الخاصة بها ، يوجه هذا المقال لاعبي الكمبيوتر الشخصي وأصحاب جوالات الاندرويد إلى كيفية شراء وتنزيل GTA Definitive Edition Trilogy على ألاجهزه الخاصة بهم.
دليل خطوة بخطوة لتنزيل GTA Trilogy Definitive Edition
الإصدار النهائي GTA Trilogy متاح فقط في متجر Rockstar للألعاب على أجهزة الكمبيوتر، هذا يعني أن الخطوة الأولى التي يجب على اللاعبين اتخاذها لتنزيل الحزمة هي تثبيت Rockstar Games Launcher، هذا هو تطبيق للكمبيوتر الشخصي وولجوالت ايضا يتم من خلاله الوصول إلى جميع عناوين ألعاب Rockstar. فيما يلي الخطوات المطلوبة لتنزيل التطبيق:
- يجب على اللاعبين أولاً زيارة موقع الويب الخاص بـ Rockstar Games Launcher وتحديد زر التنزيل لنظام التشغيل Windows .
- وبعد ذلك يجب عليهم فتح ملف exe الذي تم تنزيله (Rockstar-Games-Launcher.exe) واتباع تعليمات الشاشة لمتابعة التثبيت.
- سيحتاج اللاعبون إلى حساب Social Club لاستخدام المشغل أولئك الذين ليس لديهم حساب يمكنهم النقر فوق إنشاء حساب جديد من شاشة تسجيل الدخول.
- بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن للاعبين الآن زيارة صفحة التنزيل لـ GTA: The Trilogy Definitive Edition باستخدام الرابط الرسمي.
طريقة تحميل GTA Trilogy Definitive Edition
فيما يلي الخطوات التي يجب عليهم اتباعها لتنزيل لعبه gta v وتثبيتها:
- بعد فتح الصفحة الرسمية من خلال النقر على الرابط الرسمي ، يتعين على اللاعبين عادةً اختيار النظام الأساسي الذي يرغبون فيه في هذه الحالة ، يجب عليهم تحديد جهاز الكمبيوتر , اندرويد، والذي يظهر Rockstar Games Launcher على أنه النظام الأساسي.
- ثم سوف نقوم بالنقر فوق Buy Now ، وهذا يفتح مربع حوار يعرض خيارات الدفع المختلفة المتاحة لإجراء عملية الشراء والتنزيل.
- بعد اختيار الطريقة المطلوبة وإتمام المعاملة ، سيتم منح اللاعبين مفتاح ترخيص عبر البريد الإلكتروني. ستظهر GTA Definitive Trilogy في مكتبة Rockstar Games Launcher ضمن علامة التبويب My Library.
- يمكن للاعبين بعد ذلك تنزيل اللعبة من خلال Launcher وكتابة مفتاح الترخيص الخاص بهم عند المطالبة بذلك.
بهذه الطريقة ، يمكنهم الآن تشغيل لعبة Definitive Edition GTA Trilogy على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يجب على اللاعبين ملاحظة أن الحزمة تستهلك حوالي 45 جيجابايت لجميع الألعاب الثلاث .
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