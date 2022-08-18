نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر هاتف آيفون ١٤ برو ماكس في الدول العربية مع شرح مميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أنه بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مثل هذا الهاتف إلى جانب الإعلانات التي يتم نزولها على الهاتف في التلفاز ونجد أن هذا الهاتف من أحدث الهواتف ويوجد به الكثير من المميزات الرائعة وسوف نوضح تلك المميزات من خلال هذا المقال.

مميزات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

هو من الهواتف العالمية وله كثير من المميزات التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

مقادم للصدامات لأنه مصنوع من الزجاج والالمونيوم.

تكون الشاشة كبيرة المساحة فهي تصل إلى ٦,٦٢ بوصة.

سعة البطارية حوالي ٣٤٢٠ أمبير.

يتميز بصوته النقي وصورته الجيدة.

يوجد به كاميرا جيدة ألالتقاط.

يوجد معه شاحن سريع تبلغ قوته حوالي ٣٠ وات.

يوجد معه شاحن أخر قليل السعر تبلغ قوته ١٨ وات.

يحتوي على الكثير من النغمات والمميزات.

يمكن فتحه عن طريق البصمة أو صورة الوجه.

يوجد به ذاكرة عشوائية تكون ٨ جيجا بايت.

سعر الهاتف

نجد أنه سوف يتم تداوله في الأسواق في شهر ٩ القادم وسوف نوضح السعر الخاص به من خلال النقاط التالية.نجد أن سعره بالدولار يبلغ حولاي ١٤٣٠ دولار.

يتم بيعه في الامارات العربية المتحدة بسعر ٥٥٩٠ درهم.

يباع في المملكة العربية السعودية بسعر ٥٥٩٠ ريال سعودي.

نجده أنه سوف يتم بيعه داخل مصر بسعر ٣٩ ألف جنيه مصري.

عيوب هاتف أيفون ١٤ بروماكس

نجد أن هذا الهاتف به بعض العيوب والتي سوفها نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: