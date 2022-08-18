نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث طريقة شحن شدات ببجي والحصول على أكثر من 4000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث طريقة شحن شدات ببجي يحاول كل اللاعبين في كل بلدان العالم الوصول إليها من أجل استخدامها عند شحن شدات اللعبة، فمنذ ظهور اللعبة وحتى الوقت الراهن ظهرت الكثير من طرق شحن شدات ببجي الحديثة، التي منها ما هو رسمي ومضمون ومنها ما هو غير رسمي وغير قانوني ولكن الآن سوف نقدم طريقتين للشحن وهم من أفضل وأحدث الطرق التي يمكن اتباعها لكي تتم عملية الشحن بأمان وسلام ويحصل اللاعبين على الشدات اللازمة لهم.

أحدث طريقة شحن شدات ببجي

تتعد طرق شحن شدات ببجي والتي منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، كذلك منها ما هو معتمد ومنها ما هو غير معتمد ولكن يجب عند الشحن استخدام الطريقة الرسمية؛ التي توفر الحماية اللازمة للاعب وتمنع تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المواقع الاحتيالية، يعتبر موقع ميداس باي هو الموقع الرسمي الذي يوفر الشدات بالإضافة إلى الميزات المضافة عليها.

طريقة شحن شدات ببجي بواسطة جوجل بلاي

شحن شدات ببجي لا يقتصر فقط على المواقع الرسمية للعبة وإنما توافرت مجموعة من الطرق الأخرى التي تقدم خدمة الشحن وتعتبر جوجل بلاي واحدة من أسهل طرق شحن شدات ببجي التي تتصف بالمصداقية والثقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة إقبال الناس عليها والشحن من خلالها عن طريق الآتي:

فتح لعبة ببجي ثم الذهاب إلى الإعدادات الموجودة داخل اللعبة بواسطة الموبايل.

ثم الضغط على مربع “الشدات”

تسديد المبلغ المطلوب بوسيلة الدفع المتاحة والتي يجب تحديدها قبل الدفع.

بعد ذلك تحميل كمية الشدات التي تم تحديدها والتي يحتاج إليها اللاعب.

بعدها يفتح اللاعب حسابه للتأكد من وصول الشدات إليه.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

كما سبق وأن ذكرنا بأن أحدث طرق شحن شدات ببجي هي الطريقة التي يستخدم فيها اللاعب الموقع الرسمي التابع للعبة ببجي، فمن خلاله يستطيع اللاعب الحصول على كمية كافية من الشدات عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

فتح الرابط الخاص بموقع ميداس باي midasbuy.com.

تدوين الأيدي الذي يمتلكه اللاعب.

ثم اختيار أداة الدفع المتاحة والمتداولة في البلد التي يقيم فيها اللاعب.

الضغط على شعار البلد الذي ينتمي اللاعب لها.

تحديد قيمة الشدات التي يحتاجها إليها اللاعب فيمكنك شحن أكثر من 4000 شدة.

أهم سلاح في لعبة ببجي موبايل

تتوافر مجموعة من الأسلحة التي لا يعلم الكثير من اللاعبين درجة قوتها ومدى تأثيرها على المنافسين هذه الأسلحة هي: