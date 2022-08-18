نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار علي جميع الأجهزة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب المعروفة والمشهورة بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة ويهتم بالبحث عنها بشكل دائم ملايين من الشباب عشاق الألعاب الإلكترونية حيث يبحثون على هذه اللعبة من خلال المتجر الخاص بالهاتف لأنها من أفضل أنواع الألعاب التي تجعل عشاق هذه اللعبة يستمتعون بكرة القدم وذلك على مستوى العالم كله، وهي من الألعاب التي تجعل الجميع يشعرون بالإثارة بهذه اللعبة عند تشغيلها لأن جرافيك اللعبة يجعلك تشعر أنهم في الحقيقة والواقع وبالتالي يتم تحديث اللعبة بشكل دائم للاستمتاع أكثر بهذه اللعبة وقد تم إصدار هذه اللعبة في عام 1998 ويوجد العديد من المميزات الموجودة فيها سوف نعرضها عليها بجانب معرفة خطوات تنزيل لعبه أي فوتبول بيس. طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس يمكن تنزيل هذه اللعبة على الهاتف الخاص بك في حال اتصال الإنترنت بشكل جيد.

ثم تبدأ بفتح متجر الهاتف الخاص بك جوجل بلاي أو متجر الأب ستور والبحث عن لعبه أي فوتبول بيس.

تبدأ بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط على تنزيل اللعبة بعد أن تظهر أمامك الأيقونة وبعد انتهاء مدة التحميل تبدأ بتشغيل اللعبة وتسجيل الحساب الخاص بك لكي تتمكن من الاستمتاع باللعبة.

يجب ألا تقل الرامات الخاصة بالهاتف عن أربعة وأن يكون هذا الهاتف إصدار أندرويد 8. متطلبات تشغيل لعبة إي فوتبول بيس أولا يجب أن يتواجد اتصال الإنترنت بشكل جيد مع وجود مساحة كافية تصل إلى 2 جيجا بايت.

يتوفر في هذه اللعبة دفاع قوي ونظامه هجوم مع إمكانية التحكم في جميع اللاعبين واختيار الفريق المناسب لك.

يتوفر في هذه اللعبة دفاع قوي ونظامه هجوم مع إمكانية التحكم في جميع اللاعبين واختيار الفريق المناسب لك. يمكنك تشغيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب ولكن يحتاج فقط إلى 8 جيجا بايت حتى تتمكن من تشغيلها جيداً والاستمتاع بها.

يجب أن يكون هذا الكمبيوتر يوجد فيه ويندوز 10 مع وجود مساحة تخزين تصل إلى 50 جيجا بايت.

يمكنك اختيار الدوري المفضل إليك واللاعبين مع إمكانية اختيار المدرب الخاص بك بعد أن تمت إضافة اختيار المدرب المفضل إليك في التحديثات الجديدة الخاصة بلعبة أي فوتبول بيس ويمكنك اختيار المعلق الرياضي باللغة العربية.

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