نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات هاتف هونر HONOR 70 الجديد والسعر المتوقع بالخليج والشرق الأوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إطلاقه في الصين، نتحدث عن أهم مواصفات هاتف هونر HONOR 70 الجديد، المنتظر ظهوره قريباً في أسواق الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، على حسب أليات التسويق التس ستعتمدها الشركة في نوعية الإصدارات التي سيظهر عليها الهاتف وما يحتويه من إمكانيات تقنية متطورة، في ظل التحديث والتطوير المستمر في عالم الهواتف الذكية، وتسابق الشركات العالمية الكبرى في تقديم سلاسل من الهواتف التي تحمل مواصفات متقدمة بقدرات أعلى تفوق الإصدارات السابقة، ما يزيد من رواج أسواق البيع والشراء لتلك النوعية من المنتجات، بالأخص لعشاق اقتناء الموديلات الأحدث من تلك الهواتف والوقوف على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في تلك الصناعة.

مواصفات هاتف HONOR 70

تتمتع سلسلة هواتف هونر بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، وتأتي ضمن هواتف الفلاج شيب، حيث تمتلك الهواتف مميزات جيدة مقابل سعر مناسب في بعض الأحبان وعلى حسب المستخدمين، كما تأتي الهواتف بتقنيات متطورة بالأخص في الكاميرات التي يحرص الكثيرون على معرفة ما ستتمتع به من كفاءة وجودة في التصوير، مع عدم إهمال عنصر هام ألا وهو سعة وقدرة البطارية ومدة التشغيل التي سيتمتع بها الهاتف دون طلب إعادة الشحن، الأمر الذي يعطي الهاتف مميزات تنافسية تجذب المستهلكين.

أهم ما سيتميز به هاتف هونر HONOR 70 الأتي:

كاميرات بجودة ودقة عالية.

دقة الكاميرا تبلغ 54 ميجا بكسل والمستشعر من نوعية جدية انتاج شركة سوني.

تصميم مميز وعصري يميل إلى الشكل الماسي هذا بخلاف الحفر الهارجي الموجود في غطاء الهاتف كما يتضح بالصور.

شاشة بدقة عالية من نوعية oled.

دقة الشاشة 2600 *1200 بيكسل

معدل التحديث أو الترميز للهاتف 120 هرتز، مما يزيد من جودة الصورة.

يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع كوالكم سناب دراجون Snapdragon 7 Gen .

سعة البطارية في حدود 4800 ملي أمبير.

يتمتع الهاتف ببطارية تعتمد على نظام الشحن السريع وبقدرة شاحن 66 وات، مما يوفر شحن فائق السرعة، حيث يمكن شحن الهاتف حتى 60 % من سعة البطارية في فترة وجيزة حوالي 20 دقيقة.

رامات بسعة 8 و 12 جيجا.

الذاكرة الداخلية 128 و 256 و 512 جيجا.

شكل هاتف هونر HONOR 70

كشفت شركة هونر عن توفر هاتف HONOR 70 بأربعة ألوان مميزة، هي الأسود، والأبيض الثلجي، والفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي.

أسعار HONOR 70 التقريبية

الأسعار التي كشفت عنها الشركة بالنسبة للنسخة الصينية كانت في حدود 466 دولار أمريكي

ومن حساب هونر السعودية تم الكشف عن أن سعر هذا الهاتف يبدأ من 1596 ريال .