نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل خدمة واتساب بدون إنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام تطبيق واتساب بإصدار نسخة رسمية جديدة لسطح المكتب، وهذه النسخة تعمل مع نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت، كما أنه يقوم الآن بتطوير تطبيق جديد لنظام التشغيل Mac لذي يتبع شركة آبل، وذكر موقع cnet التقني أن برنامج واتساب ويندوز الجديد ينضم إلى إصدارات تطبيق التراسل الفوري الذي تم تخصيصه لأجهزة سطح المكتب، ومن بينها WhatsApp Web، وهو يعتبر إصدار مخصص يتم الوصول إليه من خلال المتصفحات، ولكنه يحتاج إلى ربط الجلسة النشطة مع هاتف يكون متصل بالإنترنت.

خدمة واتساب بدون إنترنت

يعتبر إصدار WhatsApp Desktop تطبيق سطح مكتب يستند إلى الويب، لذا فإنه يلزم لتشغيله نفس الشروط اللازمة لإصدار الويب، ونظراً لأن التطبيق الجديد أصلي وغير مستند إلى الويب، فإنه يقوم بتقديم طريقة تراسل أسرع وأكثر موثوقية، وأبرز ما يميز نسخة WhatsApp Windows أن المستخدم لن يكون مضطراً إلى ربط الجلسة النشطة من واتساب على الحاسوب بالهاتف الذكي الخاص بك، وذلك لكي يتم تشغيله وإرسال واستقبال الرسائل، بالإضافة إلى أنه يمكنك من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق سطح الكتب دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أثناء وجود مكالمة واردة.

اضطر مستخدمو واتساب في السابق إلى استخدام تطبيق WhatsApp Desktop الذي يعتمد على الويب أو الدخول إلى خدمة المراسلة من خلال متصفحات الويب، ولكن في نفس الوقت يلزم وجود هاتف ذكي متصلاً بالإنترنت لاستقبال الرسائل، يأتي إصدار واتساب الجديد لسطح المكتب لهؤلاء الأشخاص اللذين يضطرون إلى استخدام واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر أثناء فترة العمل، وهو عبارة عن تطبيق أصلي كامل على غرار إصدارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل وiOS وأندرويد.

يمكنك تنزيل تطبيق واتساب ويندوز الرسمي لسطح المكتب من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في تنزيل تطبيق واتساب على الجهاز الخاص بك، وذلك من خلال متجر مايكروسوفت الإلكتروني Microsoft Store، وتأكد من تنزيل واتساب على الهاتف الخاص بك، ثم قم بفتحه، في حالة استخدامك لجهاز آيفون قم بالنقر على فوق الإعدادات أما في حالة استخدام أندرويد انقر فوق المزيد من الخيارات، ثم اضغط على الأجهزة المرتبطة على هاتفك، سيظهر لك رمز QR على تطبيق سطح المكتب، وجه كاميرا هاتفك لمسح الرمز وتسجيل الدخول للبدء في استخدام حساب واتساب الخاص بك.