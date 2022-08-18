نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، يتميز هاتف ايفون بعدة خصائص ممتازة لا تتوفر في باقي الهواتف الذكية، لذلك يفضل الكثير شرائه، ولكن تختلف أنواع هواتف الايفون وتختلف مميزات كل هاتف عن الآخر، ويعتبر ايفون 14 برو ماكس من أفضل أنواع هواتف الآيفون، لأن الشكل الخارجي للهاتف جذاب ويمكن من خلاله تحميل مساحات كبيرة دون القلق من فصل الجهاز، كما يحتوي على كاميرات خلفية أحدث مصنوعة من تقنيات حديثة يمكن من خلالها التصوير بشكل مميز، وغيرها من المميزات والخصائص التي جعلت جميع الشباب يبحثون عن أسعار ايفون 14 برو ماكس لشرائه، لذا سوف نستعرض لكم هذه الاسعار والمواصفات خلال هذا المقال.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

لكل عشاق أجهزة الايفون والذين يفضلون شراء الأجهزة الحديثة التي يمكنها التقاط أفضل الصور التي تحفظ للذكرى، وكذلك التى تتحمل مساحات كبيرة ولا تتأثر بأي عوامل خارجية، يمكنهم شراء ايفون 14 برو ماكس الكلاسيكي، الذي يتميز بمظهره الخارجي الجذاب ومُدعم بتقنيات الجيل الخامس، وتتمثل مواصفات هذا الهاتف الكلاسيكي في الآتي.

هاتف ايفون 14 برو ماكس مصنوع من الزجاج المطلي من الخارج بالالومنيوم لحمايته أثناء السقوط.

يدعم هذا الهاتف تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

يحتوي الهاتف على 2 كاميرا خلفية واحدة بدقة 45 ميجابكسل وأخرى للمساحات الكبيرة.

كاميرات هذا الهاتف بتقنية عالية 8K.

الهاتف مدعم بتقنيات البلوتوث.

سعته تصل إلى 2 تيرابايت.

شاشة الهاتف مساحتها 6.72 بوصة.

تقنية الشاشة الخارجية عالية Qhd.

لا يحتوي الهاتف على حواف جانبية.

سعة الهاتف الداخلية 128 جيجابايت.

يصل حجم رامات الهاتف إلى 8 جيجا.

توقعات اسعار ايفون 14 برو ماكس

لا يعتبر أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس مرتفعة بالنسبة للمواصفات والمميزات المختلفة التي يتضمنها، فهو حديث ومزود بالتكنولوجيا، ويواكب العصر الحديث ويمكن تحميل عليه جميع الألعاب والبرامج الحديثة، كما أن أسعاره مناسبة، وتتمثل أسعاره في الآتي.