نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف oppo a77 الجديد بالمميزات الخارقة والسعر المفاجأة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف oppo a77 التي أعلنت عنه شركة اوبو العالمية التي مقرها دولة الصين الفترة الماضية، حيث ينتمي هذا الجوال الي الفئة السعرية المتوسطة ليكون في متناول الجميع، حيث يتميز بالبطارية القوية ٥٠٠٠ مللي أمبير ويعمل بنظام اندرويد ١٢ بجانب انه مقاوم للغبار والماء ويدعم شاشة كبيرة سعة ٦.٥٦ بوصة.
مواصفات هاتف oppo a77 الجديد
شكل الهاتف الألوان السماوي والبرتقالي، الأزرق والأسود الجسم مصنوع من البلاستيك بالكامل البولي كاربونيت، مقاوم للماء والغبار، بصمة الأصابع علي زر الباور، ونذكركم برابط سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max.
- أبعاد الجوال: مقاس الأبعاد 163.8×75.1×8 مم، بجانب الوزن ١٩٠ جرام.
- الشاشة: يحتوي علي شاشة من نوع LcD IPS هرتز ذو مقاس بحجم ٦.٥٦ أش بجودة HHD، سطوع يصل إلي ٦٠٠ شمعة ومعدل التحديث ٩٠ هرتز.
- المعالج: يدعم معالج قوي ثماني النواة من نوع Cortex A76.
- الذاكرة التخزينية: يوجد سعة تخزينية داخلية ١٢٨ جيجا مع ذاكرة عشوائية رام ٦ جيجا، بجانب انه يدعم الذاكرة الخارجية كارت الميموري، ونذكركم برابط سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 5G.
- الكاميرا الأمامية: يحتوي علي سيلفي بدقة ٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.0 تصوير فيديو بجودة ١٠٨٠p.
- الكاميرا الخلفية: مزدوجة الالتقاط الأساسية ٤٨ ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 و الكاميرا الثانية ٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4 كما تدعم فلاش ليد وتصوير فيديوهات بجودة ١٠٨٠ p.
- الشرائح: يدعم شريحتين اتصال sms في وضع الاستعداد.
- الشبكات: يحتوي علي شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- نظام التشغيل: اندرويد ١٢، ونذكركم برابط هاتف Oppo Reno 8 Pro
- الاتصال والصوت: يدعم واي فاي للنت الهوائي، يحتوي علي منفذ للسماعات، يأتي بسماعات خارجية للهاتفStereo ، يوجد خاصية الـNFC ، مكبرت صوت، ميكروفون ثانوي، يدعم بلوتوث أصدار ٥.٣، يوجد مدخل USB.
- الشحن: يحتوي علي الشحن السريع بقوة ٣٣ وات يشحن UsB.
- البطارية: غير قابلة للإزالة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير نوع ليثيوم بوليمر، واليكم رابط هاتف Oppo k10
مميزات هاتف Oppo a77
- الهاتف يدعم ذاكرة خارجية كارت ميموري.
- الجوال يحتوي علي شبكات الجيل الخامس 2G,3G,4G,5G.
- سعر الموبايل مناسب للطبقة الاجتماعية المتوسطة، واليك هاتف ريلمي v25.
- الجهاز مقاوم للماء والغبار.
- يدعم آوبو أية ٧٧ خاصية GPS لتحديد الموقع.
- البطارية غير قابلة للازالة والسعة التخزينية كبيرة ٥٠٠٠ ملي أمبير.
- الشحن سريع ٣٣ واط.
- يدعم اندرويد ١٢ بجانب معالج ثماني النواة.
- ألوان الشاشة ١٦ مليون لون بجانب وجود طبقة حماية الشاشة.
عيوب الجوال اوبو A77
- الكاميرا الامامية لاتدعم فلاش.
- الكاميرا الخلفية لاتدعم خاصية 4kفي تسجيل الفيديوهات.
- لا يدعم راديو FM.
- لا يوجد الشحن اللاسلكي.
- لا يحتوي علي لمبة اشعارات.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
اسعار موبايل اوبو A77
- سعر الجوال في جمهورية مصر العربية ٥٤٠٠ جنية مصري لا غير.
- قيمة شراء الجوال باليورو ٢٧٠ يورو.
- ثمن الجوال بالدولار الامريكي ٢٩٠ دولار.
- اسعار الهاتف في المملكة العربية السعودية ١٠٩٠ ريال سعودي.
- الشراء من دولة الجزائر 421,564 دينار جزائري.
- سعر هاتف oppo A77 في الامارات ١٠٥٠ درهم.
- السعر في العراق 423,255 دينار عراقي.
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