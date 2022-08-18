نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo Y77e نسخة جديدة لهواتف شركة فيفو | مواصفات وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo Y77e نسخة جديدة وإصدار آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية من شركة فيفو. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـY ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. فقدمت الشركة هاتف Vivo Y77e والذي يعد نسخة محسنة من هاتف فيفو السابق Vivo Y77. ومع ذلك يتشابه كلا الهاتفين في العديد من المواصفات والمميزات الداخلية ، بالإضافة أيضاً إلي بعض التعديلات والاختلافات بين النسختين. فالهاتف يأتي مع نفس معالج ميديا تيك Dimensity 810 الموجود في الإصدار السابق. والذي يوجد أيضاً في عدد من هواتف الشركات الأخري مثل : Infinix note 12 pro ، Infinix note 12 ، Honor X30i ، وأيضاً هاتفي أوبو Oppo A57 ، و Oppo A77. كما أن الهاتف متوفر مع شاشة OLED بجودة FHD+ ، لكن تتوفر بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط. البطارية كذلك تتوفر بحجم 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 18 وات ، وبالتالي الحفاظ علي أداء الهاتف لفترات طويلة. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo Y77e الجديد من شركة Vivo.

مواصفات هاتف Vivo Y77e :

‌أولاً: يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 194 جراماً.‌

يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع 4G والخامس 5G معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة سعة التخزين المتوفرة ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

وكالعادة لم تعلن الشركة عن أية مقاومة رسمية للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع OLED وتأتي بحجم 6.58 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل.‌

وتأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تحتل الشاشة نسبة 90.61% من جسم الهاتف ، لتوفر مساحة عرض أكبر للشاشة.‌

من جسم الهاتف ، لتوفر مساحة عرض أكبر للشاشة.‌ بالإضافة إلي أن الشاشة تتوفر مع أبعاد عرض 20:9 المعتادة علي أغلب الهواتف الذكية ، والتي تستغل المساحة المتاحة من جسم الهاتف وبالتالي الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

المعتادة علي أغلب الهواتف الذكية ، والتي تستغل المساحة المتاحة من جسم الهاتف وبالتالي الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ لكن شاشة الهاتف تأتي مع دعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة مقبولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.

الأداء :

‌يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة Google ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والخاصة Origin OS Ocean .‌

الخاص بشركة ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والخاصة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، لكن تلك تتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تلك تتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU خاصة من شركة ARM ، وتأتي بمعالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

خاصة من شركة ، وتأتي بمعالج من نوع .‌ أيضاً يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف أيضاً من النوع السريع UFS 2.2 ، لتوفير السرعة في عرض وقراءة البيانات.

كاميرا هاتف Vivo Y77e :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة مع دقة بكسل.‌ كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ الهاتف كذلك يتوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Vivo Y77e بسماعات خارجية أحادية من نوع مونو ، وليست ستيريو كما الغالب في تلك الفئة السعرية.‌

بسماعات خارجية أحادية من نوع مونو ، وليست ستيريو كما الغالب في تلك الفئة السعرية.‌ يأتي الهاتف أيضاً مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي مدمجة مع زر الباور في الجانب ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، التقارب ، والبوصلة أيضاً.‌

لكن الهاتف لا يأتي بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر كذلك بدعم خاصية الـOTG.‌

، يتوفر كذلك بدعم خاصية أخيراً: الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والبينك.

سعر هاتف Vivo Y77e :

‌250 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4790 جنية مصري تقريباً.

ذلك هو السعر الرسمي الذي تم الإعلان عنه للهاتف داخل الأسواق الصينية. ولم يتم الإعلان بعد عن أسعار باقي نسخ الهاتف ، أو موعد انطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.