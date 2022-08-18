نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor 70 الهاتف الجديد شركة HONOR تكشف تفاصيل الهاتف الأيقوني Honor 70 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Honor 70 الهاتف الجديد تم الكشف عن تفاصيل الهاتف الأيقوني Honor 70 قبل إطلاقه في الأسواق العالمية . شركة Honor الرائدة في صناعة الهواتف القوية تقدم أحدث أبتكارات الهواتف الذكية . حيث أن مواصفات هاتف Honor 70 تقول عنه الشركة المصنعة أنه يلبي احتياجات المستخدمين الرقمية التي يحلمون بها . كما أن سعر هاتف هونر 70 سينافس بشكل قوي العديد من الهواتف الذكية . وذلك بفضل التقنيات الثورية الرائدة الخاصة بشركة Honor كذلك بجانب العديد من المميزات الخاصة . بالهاتف الجديد والتي سنتعرف علي المزيد منها عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

Honor 70 الهاتف الجديد وما هي المواصفات الخاصة به

جوال Honor 70 الهاتف الجديد يأتي بمواصفات عديدة مميزة نذكر منها الآتي :-

يطرح جوال Honor 70 5G بكاميرا رئيسية مزدوجة ذات مستشعر بتقنية Sony imx 800 . كما يتميز الهاتف الجديد بقدرات فائقة في التصوير مع تقنية مدونات للفيديو تعرف باسم نمط Solo Cute . كذلك بجانب أن Honor يتوفر بمساحات تخزينية مختلفة تبدأ من مساحة 128GB . كما يطرح هاتف هونر 70 مع ساعة هدية لمستخدمين الهاتف وهي ساعة Honor Magic Wach 2 . يحتوي الهاتف علي مستشعر خاص بالصور تبلغ دقته 54 ميجا بكسل . أما عن ألوان Honor 70 نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ألوان Honor 70 الهاتف الجديد

سيتم طرح هاتف هونر 70 الجديد باللون الكريستال الفضي الأيقوني .

باللون الكريستال الفضي الأيقوني . كما ضمن ألوان Honor 70 5G اللون الملكي وهو الأسود .

اللون الملكي وهو الأسود . أم اللون الثالث للجوال الجديد يطرح باللون الأخضر الزمردي .

كذلك بجانب اللون المميز دائماً وهو اللون الأبيض الثلجي .

وفيما يخص تفاصيل سعر جوال Honor 70 المتوقع نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

السعر المعلن لجوال Honor 70 5G

من المعلومات المتداولة عن الجوال الجديد Honor 70 5G بأنه يتم الطلب عليه في الوقت الحالي كطلب مسبق . أما عن السعر المعلن للجوال الجديد ربما سيبدأ من سعر 500 دولار أمريكي . كما ذلك السعر سيكون خاص بنسخة جوال Honor 70 ذو السعة التخزينية 256GB مع ذاكرة وصول عشوائي 8GB . كذلك بجانب أن هناك نسخة أخري من جوال هونر 70 ذو السعة التخزينية 512GB سيكون السعر الخاص به . 550 دولار أمريكي أما عن الموعد المتوقع لإطلاق الجوال الجديد نعرض تفاصيله في السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

الموعد المتوقع لإطلاق جوال Honor 70

هناك معلومات متداولة عن موعد متوقع لطرح جوال Honor 70 الحديث ربما سيكون في منتصف العام القادم في شهر مايو . ولكن هذه المعلومات غير رسمية من الشركة المنتجة ولكن وفقاً للفيديو الذي تم بثه . شركة Honor العالمية ربما سيكون إطلاق الجوال في وقت أقرب من ذلك كما سيتم طرح الجوال مع سلسة أخري . بجانب Honor 70 5G مثل جوال هونر 70 برو كما ستكون أيضاً مع هذين الهاتفين جوال هونر 70 برو بلس . وحتي الموعد الرسمي لطرح السلسة الجديدة من جوال هونر 70 سوف نوافيكم أن شاء الله بمقال جديد . عبر الموقع المميز “موقع ثقفني” .

Honor 70 الهاتف الجديد العملاق الهاتف الأيقوني الذي أنتشر عنه فيديو يشرح مواصفاته وما يميز الجوال المنتظر الجديد . عرضنا تفاصيل خاص به داخل السطور السابقة من مقال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .