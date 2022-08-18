انت الان تتابع خبر زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط كما تعتقد.. اكتشف ماذا يمكنك أن تفعل به أيضا.. هتندم انك ما تعرفها من زمان والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - هناك العديد من الخفايا الموجودة في أي هاتف محمول، ولا نعلم ‏عنها أي شيء وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم إحدى الأسئلة المتواجدة في جهاز الهاتف التي من الممكن أن يكون الكثير لايعلمون عنها أي معلومات، وهي الاستعمالات التي بالإمكان الحصول عليها عبر زر الباور الموجود في جهاز الهاتف وهو زر التشغيل.

حيث أنه يقوم بمجموعة من الوظائف في الهاتف، و في هذه السطور سوف نتحدث عن هذه المهام التي بالإمكان إعدادها من زر الباور وأهميته وطريقة تشغيله أيضا.

وظائف يمكن الحصول عليها عن طريق زر الباور

حيث هناك الكثير من المهام الأخرى التي من المحتمل الحصول عليها عن طريق استعمال زر الباور ‏وهذا غير طريقة الاستعمال نهائيا التي نحتاج إليها خلال إغلاق وفتح جهاز الهاتف ومن هذه المهام التي يمكن لزر الباور القيام بها كالآتي:-

– حيث أنه يمكن لزر الباور أن ينهي المكالمات و هذا عن طريق الضغط عليه خلال سريان إحدى المكالمات فإنه يتم إغلاق المكالمة في الحال.

– كما أنه يعمل أيضا على تشغيل زر الفلاش عندما يتم فتح تطبيق الكاميرا من خلال الضغط عليه مرة واحدة حتى يتم فتح الفلاش مباشرة بواسطة زر الباور.

– ومن الممكن أيضا تشغيل نظام الأمان على الهاتف المحمول.

– كما يوجد أيضا الاستعمال التقليدي لزر الباور وهو عملية إيقاف تشغيل الجهاز بصورة إجبارية وفي أي وقت خلال عمل الهواتف وهذا ينطبق على كافة أنواع الهواتف.

– من أحد أهم الاستخدامات التي نحتاج إليها أيضا ‏عن طريق زر التشغيل في الهاتف هي ‏أن هناك عدد من الهواتف التي ‏يتم إلتقاط صورة للشاشة الرئيسية عندما يتم الضغط على زر الباور الخاص بالهاتف المحمول مع زر الشاشة الرئيسية أيضا.