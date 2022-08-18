نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد إطلاق هاتف الـVlog .. HONOR 70 وحش التصوير الجديد بمواصفاته الخرافيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة هونر العالمية للهواتف الذكية عن اقتراب موعد إطلاق HONOR 70 الجديد وهو الهاتف الأفضل للتصوير لأنه يتميز بوجود كاميرا عالية الجودة والدقة، حيث صرّحت شركة هونر أنه سيتم الكشف عن الموعد الرسمي لإصدار هاتفها الجديد من خلال موقع الشركة الرسمي، وأعلنت الشركة عن مواصفات الهاتف وإمكانياته حيث أن الإمكانيات توضح أن الهاتف سيكون واحد من أكثر الهواتف حديثًا في الفترة القادمة بعد أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلى الأسواق.

موعد إطلاق HONOR 70 الأفضل في التصوير

كشفت شركة هونر الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في جمهورية الصين عن موعد إصدار سلسة هواتف هونر 70 الجديدة، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في يوم الثلاثين من شهر مايو لعام 2023م المقبل، وتضم السلسلة حزمة من الهواتف وهي هاتف هونر 70 وهاتف هونر 70 برو وهاتف هونر 70 برو بلس.

مواصفات هواتف هونر 70 ومميزاتها

ومن أبرز مواصفات وإمكانيات هاتف هونر 70 الجديد المقدمة من شركة هونر في العام الجديد ما يلي:-

تصميم السيارة مميز حيث أنه يتميز بالتصميم الماسي ومحفور من الخارج في غطاء الهاتف ودقة الشاشة عالية من نوع OLED.

معدل ترميز الهاتف وتحديثه يبلغ 120 هرتز ومعالج كوالكوم هو معالج الهاتف وهو Snapdragon 7 Gen.

هاتف هونر 70 يتميز بوجود كاميرا متطورة والتي من المتوقع أن تكون أفضل كاميرا من ناحية التصوير ودقته تبلغ 54 ميجا بيكسل بمستشعر جديد من شركة سوني.

بطارية الهاتف تعمل بقوة 4.800 مللي أمبير بتقنية شحن سريع تصل قدرته إلى حوالي 66 واط ومعالج الهاتف هو ميدياتك نوعه 8100 Dimensity .

دقة الشاشة هي 2600 في 1200 بيكسل وكاميرا الهاتف ثلاثية العدسات دقتها 50+50+8 ميجا بيكسل والمستشعر مستوحى من شركة سوني العالمية.

سعر هاتف هونر 70 HONOR في السوق العالمية

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف في السوق العالمية للهواتف الذكية يبدأ من 405 دولار أميركي لهاتف ذاكرة وصوله العشوائي 8 جيجا بايت و256 جيجا بايت بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية وبالنسبة للهاتف بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي فسعر الهاتف يبلغ 510 دولار أميركي حيث يختلف سعر الهاتف باختلاف سعته التخزينية.