نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر وحش التصوير من هواوي Huawei mate 50 pro بمواصفات خرافية المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد شركة هواوي الثينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الرائد الأحدث Huawei mate 50 pro، أحد نُسخ سلسلة ميت 50، حاملاً أقوى وأفضل المواصفات التي تُمكنه من منافسة هواتف آيفون 14 وسامسونج ألترا اس 23، وتريد الشركة من خلاله للعودة بقوة للأسواق والسيطرة على هواتف الفئة الرائدة، سيتوفر مع أبعاد الموبايل 158.5 × 73.5 × 8.7 ملم، في حين يبلغ وزنه الخفيف نسبيًا 189 جرام فقط، مع العلم أن الهاتف الجديد يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس فايف جي.

أبرز مواصفات Huawei mate 50 pro

يأتي الهاتف مصنوعًا بأفضل الخامات في الأسواق من واجهة وخلفية من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، مع هيكل من الألومنيوم، مع مجموعة رائعة من الألوان التي تناسب مختلف الأذواق، لعل من أبرزها الأبيض والأسود والفضي وأخرى، كما يحمل شاشة رائدة من نوع أموليد فائقة الدقة بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080 × 2350 بكسل، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 11، إلا أنه كعادة هواتف هواوي الجديدة لا يدعم خدمات Google Play.

المعالجات والذاكرة والرامات

أما عن المعالج الأساسي للهاتف فهو من نوع (chipset) Kirin 9000 5G ثماني النواة، ودقة التصنيع الخاصة به 5 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات gpu Mali-G78 MP24، أما الذاكرة والرامات الخاصة به، فهي كالتالي:

ذاكرة اضافية NM ذاكرة نانو تصل إلى 256 جيجابايت. الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا بايت التخزين 256/512 جيجا بايت، UFS 3.1

البطارية والسعر

يحمل هاتف هواوي Huawei mate 50 pro بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر الغير قابلة للإزالة، والتي بدورها تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، ومن المتوقع أن يتوفر بسعر 1300 دولار أمريكي تقريبًا، أي أن سعره يتخطى قيمة هاتف آيفون 14 برو ماكس القادم.

الكاميرات ودقة التصوير

يحمل هاتف هواوي ميت 50 برو الرائد، كاميرا رئيسية عريضة بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا ثانية بدقة 16 ميجا بكسل خاصة بالتلوفوتو، وكاميرا ثالثة خلفية بدقة 16 ميجا بكسل، عريضة جدًا، مع فتحة عدسة f/2.2، مع العلم أن الكاميرات تدعم بصريات لايكا الرائدة فائقة الدقة في التصوير، وفلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR، مع دقة تصوير وتسجيل فيديو 4K، وكاميرا أمامية بتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.